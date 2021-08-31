С первым сентября! Завтра в школах области прозвучит первый звонок нового учебного года.

Вот и лето прошло. Завтра первый осенний день, яркий и праздничный. Особенно для 6,3 тысячи первоклассников Сахалина и Курил. Ведь для малышей все внове – и школа, и учителя, и ровесники, с которыми они вскоре подружатся. И звонок на урок.

Для остальных учащихся (их в этом году на островах около 54-х тысяч) День знаний – уже традиция со знакомым сценарием торжественных линеек, но с неизменными элементами новизны. Без такого праздничного старта путешествие в удивительный мир знаний будет скучным и неинтересным. Зная об этом, педагогические и творческие коллективы школ, лицеев, гимназий приготовили для ребят приятные сюрпризы, поздравления, вокальные и танцевальные номера.

Конечно же, изначально праздничное настроение детям создают родители. Они приготовили им новенькие школьные формы и ранцы, тетради и альбомы, карандаши и фломастеры, сменку и прочие необходимые мелочи. Позаботились и о букетах для учителей.

Раньше мы дарили им астры, георгины, гладиолусы. Сейчас, говорят, такие букеты не в тренде, то есть не в моде. И потому состоятельные родители заказывают флористам персональные композиции для педагогов. В таких букетах красивые цветы неожиданно гармонично декорируются фломастерами и цветными карандашами, линейками и транспортирами, треугольниками, а то и миниатюрным глобусом (если любимый педагог – географ).

Впрочем, это не всегда оправданные изыски. Любой букет, даже самый простой, хорош по-своему. И прийти с ним на торжественную линейку в большей степени радость для самого ребенка, чем для педагога.

Накануне 1 сентября мальчишки и девчонки с короткими стрижками сходили в парикмахерские, чтобы их умные головки выглядели аккуратными и стильными. А ученицы с длинными волосами завтра удивят одноклассников красиво заплетенными косами, хвостами и нарядными бантами.

А уже второго сентября на смену празднику придут учебные будни. И пусть они не погасят желание детей познавать новое.

Школы региона готовы к учебному году. На эти цели из различных финансовых источников затрачено 2,4 млрд рублей. Теперь детворе только учиться, учиться и учиться! Иначе страна знаний не раскроет широкие горизонты своих возможностей.

Людмила Николаева.