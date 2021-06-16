С помощью Единой карты сахалинца можно будет оценивать качество государственных услуг

Губернатор Валерий Лимаренко в областной Думе представил отчет о деятельности правительства Сахалинской области за 2020 год.

В этом году планируется распространить 200 тысяч многофункциональных карт. Это не только привычный инструмент для оплаты покупок, но и документ, ключ к получению льгот, механизм обратной связи.

– Единая карта сахалинца предоставляет большое количество сервисов для разных социальных групп. Для всех жителей области карта является электронным аналогом полиса ОМС и СНИЛС, действует в любом государственном учреждении здравоохранения на островах. Со временем она избавит жителей области от необходимости носить с собой различные документы – паспорт, пенсионное удостоверение. Вся информация будет в общей информационной системе, ключом к которой будет именно Единая карта сахалинца, – рассказал Валерий Лимаренко.

Сахалинцам и курильчанам старше 55 лет она дает возможность бесплатно посещать спортивные и культурные мероприятия, получать скидки в аптеках и магазинах.

Ее сегодня можно оформить в банке «Итуруп», Газпромбанке, Россельхозбанке и Азиатско-Тихоокеанском банке. На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о вхождении в проект Сбербанка.

Каждый из банков-партнеров предлагает обладателям карты свои преимущества. Например, скидки на проезд в общественном транспорте, в торговых сетях – партнерах проекта, на различные виды услуг для людей, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Сегодня в режиме тестирования находится мобильное приложение к карте. С его помощью каждый человек сможет адресно получать информацию о доступных ему государственных услугах, а также оставлять отзывы о качестве оказанных услуг.

Негативная оценка – к примеру, о посещении поликлиники – станет сигналом для органов власти для исправления ситуации. Новый подход к оказанию госуслуг внедряется в рамках региональной программы «Забота. Защита. Уважение», сообщает пресс-служба регионального правительства.