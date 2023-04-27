С помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ на Сахалине жильём обеспечат 6000 семей

С помощью инфраструктурных проектов с применением облигаций ДОМ.РФ в Сахалинской области построят около 300 тыс. кв. м жилья. Перспективы взаимодействия с регионом на рабочей встрече в Москве обсудили генеральный директор института развития в жилищной сфере Виталий Мутко и губернатор Валерий Лимаренко.

Одним из результатов переговоров станет участие области в реализации проекта по строительству доступного арендного жилья. Воспользоваться им смогут работники социально-значимых профессий и востребованные в островном регионе специалисты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сахалин стал одним из пилотных регионов по применению инфраструктурных облигаций для жилищного строительства. Профильная комиссия Правительства РФ одобрила использование инструмента по трём проектам создания транспортных и инженерных объектов для жилого комплекса «Уюн-парк» в Южно-Сахалинске. Они будут реализованы через механизм концессии.

– Сахалин – один из регионов, где уже на практике отрабатывается льготное финансирование инфраструктуры для новых жилых районов.

Наш механизм не только стимулирует строительство современного жилья – в Южно-Сахалинске речь идёт о квартирах для 6000 семей, но и обеспечивает социально-экономическое развитие регионов.

Крупные инвестиционные проекты – это дополнительные рабочие места, возможности для крупного и малого бизнеса, а новые районы – повышение уровня жизни людей, комфортная городская среда, – отметил Виталий Мутко.

Полностью завершить работы по строительству дорог, объектов энерго- и теплоснабжения на территории ЖК «Уюн-парк» в Южно-Сахалинске планируется до II квартала 2025 года. Общая стоимость проектов составит 16,5 млрд рублей, а сумма займа – 10,8 млрд рублей. Часть средств ДОМ.РФ уже направил в регион.

– ДОМ.РФ – наш стратегический партнер. Мы уже реализуем несколько крупных совместных проектов. Большая работа ведётся по созданию инфраструктуры для развития нового крупного жилого микрорайона с помощью облигаций института развития. Также сегодня на встрече мы договорились продолжить взаимодействие по строительству арендного жилья в Сахалинской области. Это важный инструмент для привлечения и удержания в регионе востребованных специалистов, например, работников медицинской сферы, – сказал Валерий Лимаренко.

На встрече также была достигнута предварительная договорённость о запуске в ближайшей перспективе арендного проекта в рамках реализации программы «Доступное арендное жильё в ДФО». Арендная плата для построенных в рамках проекта квартир будет от 1/3 от их рыночной цены. Достигаться это будет за счет субсидирования из бюджетов различного уровня.