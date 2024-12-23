«С помощью рабкоров мы видим больше, глубже и дальше». Главные авторы в газете – внештатные активисты

Лучший друг и советчик

Я пишу в газету «Советский Сахалин» регулярно с 1952 года. Иногда у меня что-то не получалось, и тогда мне на помощь приходили профессиональные журналисты.

Большую поддержку мне как рабочему корреспонденту оказал наш бывший начальник порта, а ныне кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, министр морского флота СССР Тимофей Борисович Гуженко. Мои заметки в газетах тогда были в большинстве критическими. Я писал о своей крановой бригаде и о том, что нам мешает добиваться наивысшей производительности труда при обработке судов, и, следовательно, в какой-то степени затрагивал самого начальника порта.

— У руководителя, — говорил коммунист Т. Б. Гуженко, — тоже ведь одна пара глаз. С помощью рабкоров мы видим больше, глубже и дальше.

Большой школой рабкоровской деятельности для меня стали задания редакции по проверке писем, поступающих в редакцию с мест. Все цифры и факты я научился перепроверять с привлечением документов. Ибо любая неточность в статье недопустима.

Рабкор — это не только почётная, но и ответственная обязанность. Рабкор — подручный партии, и я этим званием дорожу. Газета — мой лучший друг, советчик. Она меня дисциплинирует, заставляет взвешивать все свои действия и поступки. Пишу о том, что хорошо знаю, почувствовал душой, принял разумом. Вот мои последние корреспонденции: «Технология — клин да кувалда», «И личное творчество каждого», «Катера уходят в море», «Хозяин причала», «Дело на всю жизнь», «По труду и честь», «Когда забывают о долге» и другие. Те, кого хвалю, улыбаются мне, руку жмут и даже в гости приглашают, те, кого критикую, при встречах иногда отворачиваются.

Рабкоровская прямота не только в том, чтобы «резать правду-матку», но и прямо, по-рабочему говорить об ошибках своему товарищу, не прощать ни себе, ни другу разболтанности, небрежности, недобросовестного отношения к общему делу.

Иван ЕЛЬЧАНИНОВ, дежурный морского вокзала Холмского порта. (1975 г.).

«А теперь напишу о комплексе…»

Встретил меня председатель нашего рабочкома и говорит: «Ох, и неугомонная ты, Екатерина Нефёдовна! В кабинет придёшь правоту доказывать — стёкла дрожат… А теперь и через газету донимать стала». Он протянул мне номер «Советского Сахалина». Смотрю: моя статья под заглавием «Исходя из среднего уровня».

— Может, что не так? — встревоженно спрашиваю.

— Да нет, — с улыбкой отвечает, — всё как раз так. Меры по твоей критике принимать будем.

А причина моей статьи такова. Задумала я довести годовой надой от каждой коровы до 6000 килограммов. Очень смелая по нашим совхозным возможностям цифра. Покорить такую высоту рискнула бы разве что сестра моя, Герой Социалистического Труда Мария Савчук. Однако и моё намерение не с потолка взято. Рассчитала: могу брать от своих коров такое количество молока! Коровы молодые, ухоженные, породистые. Всё остальное зависит от меня. Я, кстати, тогда уже вплотную подошла к пятитысячному рубежу.

А тут подруга моя по работе Нэлли Манякина: «Кать, а я ведь тоже от тебя не отстану!». Ну вот и заключили мы с ней договор на соревнование. Работаем… Проходит квартал, пора подводить итоги, подсчитали: я впереди. Обе с подружкой недоумеваем. И Нэлли работала на совесть. В одном коровнике работаем. Целый день на глазах друг у дружки. Почему же меня вывели в победители? Подумала и решила: несправедливо получилось. Просто надоила в этот промежуток больше потому, что растелившихся коров в моей группе было больше. Стали мы добиваться, чтобы нашли другие точки для сопоставления результатов. К кому ни обратимся, не слушают. Словно оглохли.

В условиях соревнования явный пробел. Надо ведь измерять сопоставимое. У нас же вышло не так. В моей группе почти все коровы доятся, а у Нэлли большая часть коров в запуске. Выходит, не на равных спорили.

Вот когда не нашла поддержки в совхозе, и решила написать в газету. Рассказала об этом обо всём. Попутно вспомнила о других недостатках соревнования. О том, к примеру, что плохо пропагандируется у нас передовой опыт, что пастбища надо улучшать, повысить зооветеринарную службу и т. д.

И вот принимаем новые обязательства. С радостью в душе отмечаю: критика моя пошла на пользу. В условиях соцсоревнования записано и какой породности группа коров, и какой возраст у коровы, и сколько молока даёт. Мы заключили договор о трудовом споре не только между собой. Но и наше Троицкое отделение сделало вызов лучшему животноводческому коллективу совхоза «Анивский» отделению «Высокое».

Работать стало много интересней. Исчезли недоразумения с результатами. И мы, доярки, почувствовали себя увереннее. Знаем теперь: первым в трудовом споре будет тот, кто действительно больше проявил старания и смекалки. Газета, выходит, сумела помочь нам устранить пробелы. Сейчас хочу написать про то, как нам работать в скором времени на комплексе — его строительство близится к концу.

Екатерина МИНИНА, кавалер ордена Трудовой Славы III степени, доярка совхоза «Южно-Сахалинский». (1975 г.).