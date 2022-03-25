С понедельника запись к врачу через 1-300 станет доступна для жители всех районы Сахалина

Еще через неделю жителям северных районов будет доступен весь функционал службы. Так, сахалинцы смогут получить консультацию психолога, продлить рецепт на лекарства для детей-инвалидов и маломобильных граждан, получить помощь в решении других медицинских вопросов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Холмская ЦРБ стала одним из последних медицинских учреждений юга острова, где сменился формат записи на прием к врачу. В поликлиниках появляются современные стойки с администраторами. Громоздкие картохранилища переводят из холлов, чтобы освободившиеся пространства можно было использовать для комфорта посетителей. А к врачу теперь можно записаться, не выходя из дома, позвонив по номеру 1-300 или через портал Госуслуг.

Для тех, кто привык к прежней системе, предусмотрены администраторы. Они помогут записаться через инфомат или подскажут, как это сделать самостоятельно с помощью телефона.
Централизация службы 1-300 позволяет аккумулировать базу данных и оптимально использовать все возможности здравоохранения. Результат этой работы — сокращение времени ожидания врача на плановый прием с двух недель до 2 дней к терапевту и до 5 дней к узким специалистам. Аналогичная работа проводится и на Курилах – подключение к системе 1-300 планируется завершить в течение апреля.

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