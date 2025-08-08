С праздником! 10 августа – День строителя

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы своими руками формируете будущее нашего региона.

Общими усилиями мы вводим в строй рекордные объемы жилья: 500 тысяч квадратных метров ежегодно. Благодаря этому растет качество жизни наших земляков. За последние годы на Сахалине и Курилах более 20 тысяч семей переехали в новые дома.

Недавно наши строители возвели центр водных видов спорта мирового уровня в Южно-Сахалинске и ледовую арену в Макарове. Мы ждем открытия легкоатлетического манежа и самой большой школы в регионе. На глазах растут стены кампуса СахалинТех, семи поликлиник и ряда важных объектов в разных районах области.

Желаю всем работникам строительной отрасли крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья! Пусть каждый ваш проект будет успешным!

С праздником, дорогие строители!

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.