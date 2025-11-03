С праздником!

В истории России было немало периодов, когда единение народа способствовало возрождению страны, укреплению ее независимости. Сегодня перед государством и каждым из нас стоят важные задачи, от которых зависит будущее поколений.

Впервые День народного единства в России отметили 20 лет назад. Государственный праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством нижегородского купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков и положило конец Смутному времени.

Массовые мероприятия 4 ноября пройдут во всех муниципалитетах Сахалинской области. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах районных администраций и на их страницах в соцсетях.

В День народного единства также подведут итоги ежегодного областного конкурса на премию губернатора «Сахалинский Маяк». В нем участвуют сотни жителей региона – врачи и учителя, спортсмены и социальные работники, волонтеры и молодежные активисты, многодетные родители и юные таланты. Также за премию борются предприятия, бюджетные учреждения и общественные объединения. Цель конкурса – заявить о победителях в десятках номинаций, чтобы ими гордилось не только ближайшее окружение, но и весь регион.