С праздником, хранители границ российских!

Уважаемые пограничники, ветераны Пограничной службы ФСБ России

на Дальнем Востоке!

Охрана границ всегда была делом ответственным и почетным, делом настоящих мужчин. Первый удар врага приходился на воинов-пограничников, сражавшихся за Родину до последнего вздоха.

Военнослужащие Дальневосточного пограничного округа противостояли японским захватчикам в 1930 году, во время Великой Отечественной войны в составе двух стрелковых дивизий участвовали в битве на Курской дуге, освобождении Полтавской, Черниговской, Орловской областей, операции «Багратион», боях за Восточную Пруссию, в Висло-Одерской операции, Берлинской наступательной операции, освобождении Дрездена.

Сегодня вы продолжаете славные традиции отцов и дедов, отважно пресекаете попытки террористов, преступников, нелегальных мигрантов, диверсионных разведывательных групп попасть на территорию нашей страны, стоите на страже спокойствия и безопасности граждан России.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть мир всегда царит на Дальнем Востоке и всей российской земле!

Заместитель Председателя Правительства РФ– полномочный представитель Президента РФ в ДФО Ю. Трутнев