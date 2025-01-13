С праздником, уважаемые читатели!

Редакция газеты «Советский Сахалин» поздравляет с Днём российской печати и наших читателей, тех, для кого мы работаем, – это сотни тысяч человек. Сегодня газета выходит не только в печатном формате. Все новости и статьи можно прочитать на сайте, на других площадках – Дзене, ОК, ВК, Telegram, WhatsApp.

В юбилейный год – газете «Советский Сахалин» 1 мая исполняется 100 лет – вас, уважаемые читатели, ждёт масса интересных публикаций, акций и проектов.

Оставайтесь с «Советским Сахалином»!

Редакция газеты «Советский Сахалин».