С праздником!

Уважаемые сахалинцы и курильчане!

От всей души поздравляю вас с Днём России! Этот главный государственный праздник олицетворяет единство и сплочённость нации.

Сегодня наше Отечество – могучая держава. Мы чтим память предков, которые создавали, укрепляли и отстаивали российскую государственность. Продолжаем их дело и учим своих детей и внуков искренне любить Родину.

Сахалин и Курильские острова – надёжный восточный форпост России. Здесь развивается промышленность, создаются передовые производства, обновляется жилой фонд в городах и сёлах, вводятся в строй объекты культуры и спорта. Мы открываем детям дорогу в науку и искусство, поддерживаем женщин, которые хотят обрести счастье в материнстве. Помогаем бойцам в зоне специальной военной операции. Вместе стараемся сделать нашу страну Россию ещё более великой!

Сердечно поздравляю вас, земляки, с Днём России! Желаю счастья, крепкого здоровья, удачи, любви и благополучия, а также дальнейших успехов в труде на благо Родины!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.