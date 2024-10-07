С проблемой один на один

Тридцать пять лет живу в районе «Спутник-2» областного центра. И утверждаю: четыре наших дома в бывшем военном городке в дождливую погоду никогда не затапливало. По антенному полю проходила мощная дренажная канава метра два глубиной, выходившая в район «Тойоты-центра», что на улице Памятной. И дождевые потоки уходили по трубе, не создавая нам проблем.

Раньше через антенное поле мы и в магазин ходили, а сейчас там в плохую погоду и в болотных сапогах не пройдёшь. Какая-то контора площадку себе отсыпала, а выход воде перегородила, засыпав дренажную канаву. Вот и текут дождевые потоки по городку к нашим домам. Жить в них стало холодно и сыро. Зимой входную дверь перекашивает, плотно она не закрывается. А в прошлом году во время четырёх ливней вода поднималась так высоко, что ещё бы сантиметров десять и она бы вошла в дома.

Когда дорожники строили улицу Памятную, они оставили старую трубу, проложенную в канаве вдоль дороги до «Тойоты-центра». Похоже, ни они, ни проектировщики не учли, что воде здесь деваться некуда и нужна труба большего диаметра. В итоге на асфальте в низине во время дождей постоянно образовывается огромная лужа. Она и дорожное покрытие портит, и угрожает жилью подтоплением.

Я обращался в департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города. Там сказали: «Никто вам не будет трубу менять». И что нам теперь делать? Каждый год тонуть в болоте? Весной, когда таяли снега, у меня в погребе утонул насос, усиливавший циркуляцию. Пришлось покупать новый, но ведь это не выход.

Мы так радовались строительству улицы Памятной, надеялись, что наша жизнь станет комфортнее, а она стала проблемнее. Полагаю, муниципалитет всё же должен с пониманием отреагировать на эту ситуацию. Южный – город, где хочется жить. Но только не в болоте.

Валерий Шметелько, г. Южно-Сахалинск.