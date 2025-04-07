С разгона – в прорубь!

Без малого сотню участников и не менее 300 зрителей собрал в минувшую субботу снежный фестиваль на склонах СТК «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

По разным причинам последние два года подобные фестивали не проводились. Сахалинцы и гости области соскучились по красочному запоминающемуся действу. И долгожданный праздник состоялся!

Организаторы постарались по максимуму разнообразить программу, дополнить её новыми элементами. В самом начале зрители полюбовались парадом костюмов участников костюмированного спуска. Герои сказок и мультиков, совершенно фантастические и вполне земные, но очень забавные персонажи… Фантазия авторов впечатляет!

Любителей экстрима покорили участники аквапроезда, которым нужно было как можно более эффектно преодолеть на лыжах и сноуборде водную преграду – бассейн. Причём падения в воду вполне допускались и оценивались. Оценки ставили за самое эффектное падение, лучший трюк и даже за самую высокую волну!

Дополнило программу шоу, включившее в себя музыкальные выступления, полёты парапланеристов и яркие заезды на сноу-байках с розыгрышами призов. А ещё были угощения: сладкая вата, попкорн, горячий чай… Желающие делали памятные яркие селфи в фото-зоне.

Как сообщили в пресс-службе СТК «Горный воздух», возраст участников колебался от 16 лет. Самому возрастному лыжнику из Южно-Сахалинска, покорившему всех своим преодолением коварного бассейна, – 70 лет!

Скучно не было никому.

«Горный воздух» не прощается с посетителями: условия ещё позволяют кататься на трассах.

Владимир СЛАВИН.

Фото Олега ТОЛСТОВА.