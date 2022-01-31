С разницей в пять секунд. Сахалинец стал вторым на Всероссийском лыжном марафоне в Самаре

Приятное известие с берегов Волги – наш земляк из Ноглик Иван Кустов занял второе место на VIII Всероссийском лыжном марафоне «Сокольи Горы 2022».

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, он взял серебро на самой престижной 50-километровой гонке. Его соперниками были около 300 спортсменов с разных концов страны. В программе были забеги на дистанциях от 3 до полусотни километров.

– Участвую в марафоне «Сокольи горы» во второй раз. В прошлом году удалось занять третье место, считал это хорошим результатом. В этот раз чувствовался недостаток времени для акклиматизации. На старт вышел уже на четвертый день своего приезда, что недостаточно для такой разницы по времени, – рассказывает Иван Кустов.

На протяжении всей гонки ему приходилось идти, образно говоря, в первых рядах и тянуть самому часть спортсменов, чтобы растягивать и разрывать всю группу.

Развязка наступила на последних метрах дистанции. Сахалинец пытался догнать лидера Максима Черезова из Ярославской области, но все же уступил ему пять секунд. На финиш он пришел с результатом 2 часа 21 минута 29,78 сек.

Сам спортсмен гонкой доволен и нацелен в следующем году побороться за золото.

Сергей РЯБОВ.

Фото предоставлено министерством спорта Сахалинской области.