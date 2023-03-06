С риском для жизни. ЧП на море

5 марта в Долинском районе, на участке между Стародубском и Взморьем, произошел отрыв припая.

18 рыболовов отправились в свободное плавание. Шестерым участникам этого «заплыва» удалось выбраться на берег самостоятельно, они использовали импровизированные переправы между льдинами. Для остальных неизвестно, чем бы все завершилось, не вмешайся спасатели, работающие по договору с администрацией Долинского района. Помимо этого на месте происшествия работали сотрудники ГИМС, полиции и медики.

6 марта около 12 часов в службу 112 поступил очередной тревожный сигнал – лед с полусотней рыболовов и снегоходами оторвало у села Лесное Корсаковского района. Выручать бедолаг из областного центра отправились спасатели поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова регионального управления МЧС и сотрудники ГИМС Корсаковского района. Позже привлекли вертолет МЧС.

Евгений ПОЛЯКОВ.