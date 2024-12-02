С Сахалина отправлена очередная крупная партия техники в зону СВО

Новая партия спецтехники и снаряжения отправилась с Сахалина на Донбасс. Земляки, которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции, в ближайшее время получат беспилотные авиасистемы и средства радиоэлектронной борьбы.

Губернатор встретился с командованием 68-го армейского корпуса и обсудил вопросы снабжения сахалинских защитников. По просьбам военнослужащих в этот раз на передовую направили подавители дронов, которые позволят эффективно бороться с беспилотниками противника.

– Мы слышим каждую просьбу наших бойцов и по согласованию с военным командованием отправляем всё необходимое в зону спецоперации. Сахалинские защитники должны быть самыми оснащёнными. Передайте нашим воинам пожелания удачи и скорейшего возвращения домой. Ждём с победой! А пока они отстаивают интересы Родины и борются за лучшее будущее для своих семей, мы будем оказывать всевозможную поддержку их родным и близким, – сказал Валерий Лимаренко.

Отправки полезных грузов с Сахалина в зону СВО совершаются регулярно.