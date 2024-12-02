Вторник, 3 декабря, 2024
ДомойНОВ
НОВ

С Сахалина отправлена очередная крупная партия техники в зону СВО

Новая партия спецтехники и снаряжения отправилась с Сахалина на Донбасс. Земляки, которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции, в ближайшее время получат беспилотные авиасистемы и средства радиоэлектронной борьбы.

Губернатор встретился с командованием 68-го армейского корпуса и обсудил вопросы снабжения сахалинских защитников. По просьбам военнослужащих в этот раз на передовую направили подавители дронов, которые позволят эффективно бороться с беспилотниками противника.

– Мы слышим каждую просьбу наших бойцов и по согласованию с военным командованием отправляем всё необходимое в зону спецоперации. Сахалинские защитники должны быть самыми оснащёнными. Передайте нашим воинам пожелания удачи и скорейшего возвращения домой. Ждём с победой! А пока они отстаивают интересы Родины и борются за лучшее будущее для своих семей, мы будем оказывать всевозможную поддержку их родным и близким, – сказал Валерий Лимаренко.

Отправки полезных грузов с Сахалина в зону СВО совершаются регулярно.

Предыдущая статья
На маркетплейсе «Oзон» появились сахалинские товары
Следующая статья
Газете «Сахалинский нефтяник» – 95 лет!
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ