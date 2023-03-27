С севера на юг. Островитяне переселяются из аварийного жилья

Несмотря на повышение стоимости строительных материалов на 27% в прошлом году, в регионе удалось расселить 500 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Для помощи подрядчикам выделяли 2 млрд рублей. На прошедшей в Южно-Сахалинске пресс-конференции министр строительства Алексей Колеватых сказал об этом не без гордости.

Продолжается реализация программы по переселению людей из аварийного жилья с Крайнего Севера на юг острова.

– В прошлом году подать заявки на участие в ней могли жители Охи в возрасте 65+ и со стажем работы в условиях Крайнего Севера более 15 лет. В этом году к ним присоединились собственники аварийного жилья в Ногликах и на Курильских островах, – подчеркнул он. – По итогам прошлого года уже 220 заявок на переселение. 140 человек переедут в новые квартиры в Анивском районе, Троицком и Южно-Сахалинске уже до конца года.

В нынешнем году планируется расселить минимум 117 тысяч аварийных квадратных метров. Если министерство получит допфинансирование – то 140 тысяч.

В районах области активно идет строительство нового жилья, запланировано ввести в эксплуатацию не менее 500 тысяч квадратных метров, в том числе и индивидуальной застройки с необходимой инженерной инфраструктурой и доступом к газу.

До конца года в Южно-Сахалинске будут введены в строй легкоатлетический манеж и студия бокса. В Головнино на Кунашире под ключ к 1 сентября сдадут школу-детский сад.

После перерыва возобновлены работы на строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в Александровске-Сахалинском и Макарове, отделения паллиативной медицинской помощи в Корсакове.

– Особо значимый объект для области – аэровокзал, – рассказал Алексей Колеватых. – В планах – в первом полугодии 2023-го он сможет принять первых гостей. В следующем году намечено завершить строительство взлетно-посадочной полосы.

На возведение социальных объектов в этом году будет привлечено более 350 млрд от инвесторов. В Южно-Сахалинске в микрорайоне «Уюн» появятся образовательная школа, три детских сада и детская поликлиника.

Всплеск строительства на Курильских островах. В нынешнем году на Парамушире должны появиться четыре новых объекта – два жилых дома, школа и больница.

Марина ЗОТОВА.