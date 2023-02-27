С сылаясь на опыт последствий землетрясения в Турции, российские цементники лоббируют возвращение существовавшего до пандемии госконтроля за качеством реализуемого на рынке цемента. Но только контроля за качеством стройматериалов будет недостаточно: в стране до сих пор действуют устаревшие карты сейсмической опасности, составленные почти 30 лет назад.
24 февраля в Охинском районе, в верховье реки Дуна, в восьми километрах на восток от речного берега, лесничие обнаружили следы браконьерской расправы над стадом краснокнижных северных оленей. Шокирующее видео с останками...
Удачные старты
В Красноярске продолжается этап Кубка России по горнолыжному спорту. В фанпарке «Бобровый Лог» состоялась гонка в слаломе.
Сахалинец Артем Кашинцев завоевал серебряную медаль.
В топ-10...