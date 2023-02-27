С сылаясь на опыт последствий землетрясения в Турции, российские цементники лоббируют возвращение существовавшего до пандемии госконтроля за качеством реализуемого на рынке цемента. Но только контроля за качеством стройматериалов будет недостаточно: в стране до сих пор действуют устаревшие карты сейсмической опасности, составленные почти 30 лет назад.

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