С учетом мнения жильцов. Во дворах на улице Карьерной в Южно-Сахалинске завершается капитальный ремонт

Мэр города Сергей Надсадин в ходе инспекционной поездки оценил ход капитального ремонта во дворах домов № 35, 37 и 39 по ул. Карьерной.

Основной объем работ уже выполнен, причем с опережением графика – заменено щебеночное основание, асфальтовое покрытие, установлены бордюры. Осталось выполнить озеленение и общее благоустройство территории.

На месте мэр и руководители профильных структур встретились с жителями, которые принимают активное участие в решении вопросов по благоустройству двора. В целом участники встречи положительно оценили темп и качество капитального ремонта.

– Хотя объемы выполнены, вместе с тем, есть вопросы – необходимо завершить благоустройство, выставить ограждения, обустроить газоны. Все должно быть сделано так, чтобы жителям было приятно здесь находиться. Кроме того, один из местных жителей сам изготавливает композиции из природных материалов. Договорились, что их надо сохранить при благоустройстве, – прокомментировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

– Мы очень долго ждали ремонта двора и рады – сейчас у нас асфальт, хорошие бордюры. Всем довольны, все отлично. Сегодня приехал мэр, мы всегда рады диалогу – встреча прошла продуктивно, обсудили многие вопросы и наметили планы, – поделился житель дома № 39 по ул. Карьерной Юрий Цупенков.

Также на встрече глава города, представитель подрядной организации, жители обсудили возможность благоустройства территории между домами № 39 и 49 по ул. Карьерной. Она войдет в зону проектирования, и в следующем году здесь обустроят газон, высадят цветы, установят лавочки.

Капитальный ремонт дворов ведется в тесном контакте с жильцами. Так, по просьбе горожан с южной стороны дома № 39 появилась парковочная зона. Здесь же был организован отдельный выезд на ул. Карьерную.

– Жители в этом доме очень активные, мы сотрудничаем с ними и по каждому вопросу находим общее коллективное решение. В ходе капремонта двора к нам поступали дополнительные предложения, к примеру, по расширению парковки, мы их отрабатывали с администрацией, вносили в проект. Сейчас видим, что это сделано, жители довольны, – комментирует депутат городской Думы Южно-Сахалинска Сергей Дубов.

Также на встрече, по обращениям жителей, Сергей Надсадин совместно с депутатом обсудили вопросы благоустройства берегов реки Уюновка, которая находится рядом с домами. Глава города дал поручение департаменту архитектуры и градостроительства приступить к проектированию территории, где можно организовать зону туристической направленности: обустроить настилы, беседки, создать экотропу.

В этом году капитальный ремонт запланирован в 25 дворах муниципалитета, также по программе «1000 дворов» будут благоустроены еще семь объектов, сообщила пресс-служба администрации города. Кроме того, в областном центре будет выполнен текущий ремонт 605 дворов. Работы по ремонту дворовых территорий находятся на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Масштабные мероприятия проводятся при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.