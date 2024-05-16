С ветерком на электрическом коне. Езда на самокате должна быть комфортна не только его водителю, но и пешеходам

Тепло наступило, и на улицах появляются электросамокаты. Любимое средство передвижения молодёжи. Хотя и некоторые взрослые с удовольствием катаются на них.

Парковок электросамокатов в областном центре достаточно. Найти их можно возле новой сцены Чехов-центра, на площади Ленина, в скверах Пушкина и Пограничников и не только. А городской парк им. Ю. Гагарина считается зоной со скоростным лимитом.

Воспользоваться электросамокатом очень просто. Достаточно скачать приложение, пройти быструю регистрацию, привязать банковскую карту, выбрать подходящий самокат, отсканировать QR-код на нём и можно в путь. Оплата снимется с карты. В приложении же можно выбрать подходящее время проката: поминутно, на 30 минут, 1 и 1,5 часа. Но многие предпочитают иметь собственный электросамокат, которых довольно большой выбор в магазинах.

Плюсы у этого средства передвижения вполне обоснованные. Он экономичный по сравнению с автомобилем, не требует серьёзного обслуживания и заправки топливом.

Заряжается от обычной розетки. А поскольку многие берут самокаты в аренду, то и тратиться чрезмерно не надо.

Сюда же можно отнести быстроту передвижения. Из точки А в точку Б добраться с ветерком – одно удовольствие. Тем более, на самокате можно проехать там, где запрещено автомобилю. И им могут управлять и взрослые, и дети.

Но, к сожалению, большинство управляющих самокатом пренебрегают правилами дорожного движения. А они чётко определены.

Если говорить терминами из правил дорожного движения, то электросамокат – это средство индивидуальной мобильности (СИМ). Но нередко на нём ездят по два человека, а то и больше. И это опасно, особенно при падении. Нередко случаются ДТП с участием самокатов из-за их высокой скорости. Вовремя затормозить, среагировать или закончить манёвр не удаётся. И бам! Авария! Хорошо, если участники происшествия отделались лёгкими ссадинами и испугом. Бывает, что ДТП заканчивается более серьёзными последствиями.

По данным научного центра безопасности дорожного движения, только в 2023 году в России зарегистрировано 3 100 ДТП с участием СИМ – электросамокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколёс и других аналогичных устройств.

В Сахалинской области только в прошлом году произошло 3 аварии с электросамокатами. Основные нарушения: езда в неположенном месте и вдвоём.

С каждым годом правила использования СИМ ужесточаются. Максимально допустимая скорость – 25 км/ч. Но если самокат может мешать и подвергать опасности пешеходов, то необходимо замедлиться или вовсе спешиться. Нельзя ездить по обочинам и автомагистралям. Если так случилось, что СИМ едет по проезжей части, то нужно следовать по ходу движения машин. Обгонять автомобили нельзя. Буксировка запрещена. Если есть велосипедная дорожка, то необходимо двигаться по ней. И здесь у самокатов есть преимущество перед автомобилями.

Госдума рассматривает законопроект об обязательной регистрации СИМ на «Госуслугах» и предлагает наделить их номерами. Так уже будет понятно, кто владелец самоката, и в случае нарушения наложить определённые санкции. Кстати, насчёт санкций…

Самокатчик может получить штраф за нарушения вплоть до 30 тыс. рублей. Такую сумму придётся заплатить за езду в пьяном виде и за отказ от медосвидетельствования. За превышение скорости предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей, за езду вдвоём и более человек – до 3 тыс. рублей, за перевозку грузов и буксировку – до 1 тыс. рублей.

Конечно, не стоит бояться и отказываться от средств индивидуальной мобильности. Но к ним нужно относиться здраво. Тогда и пострадавших в ДТП будет меньше, и двигаться по городу станет куда приятней.

Анастасия КАРАМУШКИНА.