С видом на Охотское море

В почтовых отделениях появилась новая почтовая открытка Сахалинской области.

Она продолжает серию почтовых карточек, объединенных доброй подписью «С наилучшими пожеланиями». На открытке запечатлен вид на Охотское море с горы Луга.

На каждой открытке есть знак почтовой оплаты — литера B. Это значит, что их можно отправить по России без конверта и дополнительных марок. Открытки уже поступили в почтовые отделения Сахалинской области. Тираж – 1 000 экземпляров, цена – 37 руб.

Жители Сахалинской области теперь могут поздравить своих друзей новой открыткой и собрать коллекцию из других регионов. Ранее Почта России выпустила карточки с изображением острова Монерон и курильских пейзажей.

Ольга КОЛДЫШЕВА.