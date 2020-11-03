С вниманием к каждому пациенту. В регионе внедряют цифровую систему мониторинга за состоянием заболевших

Данные по амбулаторным пациентам начали заносить в специальную цифровую программу. Она позволяет анализировать клиническое состояние заболевших и определять их оптимальную маршрутизацию, помогая медработникам. С начала недели в новой системе в пилотном режиме начали работать поликлиники № 2 и № 4 Южно-Сахалинска. В дальнейшем эту практику распространят на все медучреждения региона.

– Бывает, пациент теряется – когда ему проходить обследования, когда медики придут проверить его здоровье. Новая программа учитывает все этапы оказания медицинской помощи – прием специалиста, назначение диагностических процедур, обзвон, контроль на дому. Это делается, чтобы в большом потоке обращений пациент не выпал из зоны внимания, находился под контролем до полного выздоровления, – рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

В областном минздраве отмечают, что в регионе сейчас идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, распространяется коронавирусная инфекция, поэтому каждый пациент должен быть на особом учете.

– Это только первый этап всех изменений. Нужно работать над тем, чтобы и пациент смог позвонить медицинскому работнику, задать вопрос по своему состоянию, если он заболел – нужна ли скорая помощь или в его случае необходимо самому обратиться в поликлинику для прохождения диагностики. Чтобы дифференцировать эти случаи, будет внедрен дополнительный функционал, – прокомментировал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Сейчас специалисты тестируют работу колл-центра, сообщила пресс-служба областного правительства.

Ирина НОВИКОВА.