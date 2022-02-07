С юбилеем! 6 февраля наш коллега – журналист, поэт, член Союза писателей России Владимир Плотников отметил 70-летие

Жизнь стремительна в своем полете, и все же большие юбилейные цифры не вяжутся с ощущением не проходящей молодости.

Владимир 40 лет посвятил работе в областных газетах «Молодая гвардия» и «Советский Сахалин», готовил материалы о спорте, учащейся молодежи, составлял кроссворды, как заместитель ответственного секретаря занимался оформлением и выпуском главного областного издания. Владимир Плотников – автор нескольких поэтических сборников, но по-прежнему ощущает себя «вечным учеником у вечного искусства».

Широкая Падь, что на севере Сахалина, – его малая родина, его любовь навсегда. А память о дорогих сердцу местах детства как символическая тропинка к роднику навсегда стала духовным ориентиром поэта. Предваряя одну из своих книг «Пока есть время…», он написал: «По-моему, большинству из нас хотелось бы хоть на день, хоть на мгновение иногда повторить то прекрасное, счастливое, что случалось в жизни.

Или, оглядываясь на прожитое, осмыслить его еще раз, вернуться к истокам нынешней своей сущности, порадоваться, попечалиться, посмотреть на себя как бы со стороны… Возвращаться, пока есть на это время, – вовсе не плохая примета, когда делаешь это с удовольствием, любовью и надеждой на понимание».

Лирика Владимира Плотникова – глубокая по содержанию, искренняя, философская, трепетная. У нее много поклонников, даже среди сахалинцев, покинувших остров. Они продолжают следить за творчеством поэта. Но есть в его стихах и боль, и металл, и сарказм, и неприятие мерзостей жизни. Все это отлито в строки ради того, чтобы «дурное в памяти стереть и от пустого отвернуться – душе потребно встрепенуться и дальше продолжать гореть».

Редакция газеты «Советский Сахалин» искренне поздравляет Владимира Ивановича с юбилеем! Мы желаем ему доброго здоровья, радости в каждом дне, вдохновения, новых замечательных стихов, а также всего самого-самого светлого! И пусть определяют дальнейший путь писателя его же оптимистические строки:

Считать года с годами лишь грустней,

Но не хочу сдаваться им на милость.

Накрою стол и стану ждать гостей

И вспоминать, как славно веселилось.

Я волю дам и чувствам, и словам

И календарь вновь датами помечу.

Пока мое окно приметно вам,

И я, прощаясь, говорю:

«До встречи!».