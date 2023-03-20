С юбилеем, «Утро Родины»!

Редакция газеты «Советский Сахалин» с огромным удовольствием поздравляет замечательный журналистский коллектив газеты «Утро Родины» и ее читателей с 75-летним юбилеем издания!

Все эти годы газета держит анивчан в курсе всех значимых событий, объективно рассказывает о проблемах района и о людях, которые живут и работают на анивской земле. Несмотря на все сложности и циклоны, газета в срок приходит к своим читателям и всегда стоит на защите интересов жителей района.

Пожелаем, чтобы и к последующим юбилеям газета оставалась добрым другом, главным источником новостей для анивчан, и с чтобы с каждым годом расширялся круг ее читателей.

С юбилеем! Всех благ, «Утро Родины»!