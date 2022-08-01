Завершается ремонт моста вблизи Южно-Сахалинска

Весь июль автомобилистам юга Сахалина изрядно портила нервы пробка на участке между селами Троицкое и Новотроицкое. Причина – ремонт моста.

Одну его полосу перекрыли, и транспортный поток замедлился. Машин же там едет немало, поскольку между населенными пунктами вырос жилой комплекс из нескольких высотных домов.

По информации начальника отдела ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» Татьяны Борисенко, ремонт здесь начали в рамках плановых мероприятий по поддержанию объекта в безопасном состоянии в первых числах июля.

Для того, чтобы минимизировать сложности для автомобилистов, разработали временную схему движения с установкой светофора. Согласовали ее с ГИБДД. Согласно схеме, ехать (и соответственно, стоять) каждая сторона может 2,5 минуты. К этому добавляется еще 30 секунд – когда один сигнал погас, другой еще не загорелся. За все это время проезжает 30 – 40 автомобилей.

Сначала перекрыли одну полосу движения, заливали специальным составом швы, все работы закончили в предпоследние выходные июля. После приступили к ремонту второй полосы.

Подрядная организация поначалу вела речь о сдаче объекта 15 сентября, потом – 10 августа, а если не подведет погода, то и раньше. Еще на прошлой неделе говорили, что движение по обеим полосам откроют к концу нынешней недели, а 1 августа в «Управлении автомобильных дорог Сахалинской области» сообщили, что ограничения исчезнут именно в этот день. К моменту написания материала изменений на мосту не наблюдалось – одна полоса по-прежнему перекрыта.

Можно ли было управиться с этим объектом быстрее? Многие южносахалинцы недоумевали от картины: одна полоса закрыта, на ней от силы два человека, транспорт мается в пробках. По словам Татьяны Борисенко, ускориться и завершить начатое еще раньше подрядчики не могли: на мосту шесть швов с каждой стороны, их один за другим заливали специальной смесью и неделю ждали, пока все высохнет.

Кстати, проехать в жилой комплекс, где живет основная часть застревающих в пробке автомобилистов, можно и минуя мост, через улицу Сахалинскую. Но на этом отрезке тоже скапливаются пробки. А сам же затор возле моста, вызванный его ремонтом, наглядно показывает нынешнее состояние улично-дорожной сети: жилья и других объектов прибавляется, а у проезжей части остается прежняя пропускная способность. Поэтому и без ремонта того же моста, эксплуатируемого с 1980 года, не обойтись, и пробок не избежать.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Только цифры

На этот год запланирована ликвидация грунтовых разрывов общей протяженностью 58,3 километра в Тымовском и Охинском районах.

23 километра составит длина участка на первом этапе сооружения западного объезда Южно-Сахалинска. Его должны завершить в 2025 году.

101 тысячу квадратных метров асфальтового полотна охватили в прошлом году ямочным ремонтом – это рекордный показатель.

Кстати

Как сообщил губернатор Валерий Лимаренко, в 2022 году в области будет отремонтировано 105 километров дорог. В планах – продолжение работ на трассе Южно-Сахалинск – Оха в Тымовском и Охинском районах, ремонт дороги на западном побережье Сахалина и на самых востребованных направлениях юга острова. Объем ямочного ремонта увеличится на 20 % по сравнению с прошлым годом.

Средства на содержание главной автомобильной трассы между областным центром и севером острова теперь выделяются из федеральной казны, поскольку дорога стала собственностью федерации.

Начинается масштабный проект по строительству западного объезда Южно-Сахалинска. Досрочно планируется ввести участок трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск протяженностью более 9 километров от села Белинского до села Парусного.

Запланировано привести в порядок участки до поворота на карьер «Лиственничный»; от моста через реку Найба до села Углезаводск (Долинский район); в селе Новосибирском (Холмский район); улицу Зеленую в селе Березняки и Комарова в Луговом, участки улиц Авиационной и Украинской, северо-западный объезд в областном центре.

Капитальный ремонт намечен на дорогах Южно-Сахалинск – Синегорск, Южно-Сахалинск – Корсаков.