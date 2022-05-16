С зоной отдыха в середине микрорайона. До конца мая в области начнутся работы по дальневосточной федеральной программе «1000 дворов»

Строительные работы в этом месяце начинаются в 10 муниципальных образованиях области. Подрядчики по дорожным работам приступают к благоустройству 24 дворов.

Сначала во дворах демонтируется существующее оборудование и незаконные хозяйственные постройки. Подрядчики по дорожным работам также начинают с демонтажа: убирают верхний слой асфальта и бордюры. Далее кладут щебень и устанавливают бортовые камни, заливают асфальтовое покрытие.

Помимо дорог и тротуаров во дворах будут установлены скамейки, урны, детское и спортивное оборудование, новые опоры освещения и обновлены существующие, организованы асфальтобетонные площадки для размещения зоны ТКО. Паспорта с финальной схемой благоустройства размещаются во дворах за три дня до начала работ и публикуются на сайтах администраций.

Проголосовать можно за дворы и парки, которые благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Голосование проходит до 30 мая на портале Госуслуг и в мобильном приложении через волонтеров.

– Масштабную программу благоустройства дворов в Дальневосточном федеральном округе и ее финансирование в этом году инициировал вице-премьер – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев. На долю нашей области из этих средств приходится 418 млн рублей, – рассказывает заместитель министра регионального ЖКХ Сергей Федоров.

Региональные власти провели соответствующую работу с населением, прислушались к пожеланиям. В каждом муниципальном образовании на сайте Госуслуг, на платформе обратной связи были размещены анкеты. Сахалинцы и курильчане заполняли их, таким образом высказывая свои мнения и пожелания. Таким образом было отобрано 65 дворов.

Проекты уже существующих дворов корректировались не кардинально. При строительстве же новых домов, микрорайонов вариантов было больше.

– Оборудовать только детские площадки в соседних дворах может не иметь смысла, – говорит Сергей Федоров. – Урбанисты подсказывают более подходящий вариант.

Например, в одном дворе разместится детская площадка, а в соседнем – спортивная. Нужно ведь еще учесть, что дворы мы создаем и благоустраиваем не на 1 – 2 года, а на гораздо большие сроки. Со временем жители меняются, дети вырастают… В случаях, когда позволяет территория, в середине нового микрорайона оставляется зона для игровых, детских площадок, а в самих дворах, первым делом, располагается то, что нужно уже сегодня, предусматриваются зона отдыха, пешеходная зона…

Кто будет содержать новые дворы? Специалисты пока склоняются к тому, что дворы будут отнесены к общему имуществу многоквартирных домов. И в этом случае небольшая дополнительная финансовая нагрузка для жильцов будет входить в плату за содержание жилья.

Активные жители могут контролировать ход работ в своих дворах и обращаться по номеру горячей линии ЖКХ 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Направить информацию на горячую линию или задать вопрос можно также через WhatsApp по номеру 8 (924) 884-42-03, указав при этом ФИО. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, звонки на мессенджер не принимаются.