Садист на дороге. Автомобилист жестоко расправился со своей собакой

Жуткий случай прои­зошел на автодороге Южно-Са­халинск – Оха, на участке между Поронайском и Леонидово.

Как пишут в соцсетях очевидцы, на высокой скорости по трассе несся автомобиль, за машиной на поводке болталась собака. Когда водители проезжавших рядом авто остановили гонщика, тот снял с уже мертвого пса ошейник с поводком, а тело выбросил в придорожную канаву.

Случай вызвал большой общественный резонанс. Отреагировал и губернатор Валерий Лимаренко. «Получаю массу обращений в социальных сетях о вопиющем случае обращения с животными в Поронайске. Считаю такое поведение недостойным, варварским и поражающим своей жестокостью. Прокуратура уже занимается расследованием инцидента. Уверен, что эта дикая ситуация получит должную оценку», – прокомментировал глава региона.

Поронайским отделом МВД возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ часть 1 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Установлены лица, причастные к этому деянию. Дознаватели проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Как сообщили в областной прокуратуре, ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Поронайской городской прокуратуры.

Уголовным кодексом РФ за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель, предусмотрены штраф до 80 тыс. рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо арест, либо лишение свободы на срок до 3 лет. За то же деяние, совершенное с применением садистских методов, преступнику грозит наказание от штрафа в 100 – 300 тыс. рублей до лишения свободы до 5 лет.

Леонид КАРПЫЛЕВ.