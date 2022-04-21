«Сахалин-10» возвращается

Жесткие карантинные меры в Китае отодвинули срок планового ремонта парома. Он продолжит работу на линии Ванино – Холмск

События меняются в быстром темпе. Буквально на днях поступило сообщение о том, что на время планового ремонта «Сахалина-10» Сахалинское морское пароходство задействовало другое судно – теплоход «Патриа». Но он выполнил лишь два рейса и вновь ушел с линии, уступив место «Сахалину-10». В пароходстве рассказали обо всем подробнее.

Паром еще в марте отправился для прохождения планового ремонта к берегам Китая. В этой стране из-за распространения коронавируса введены очень жесткие карантинные меры. Когда будет отменен этот режим? Ориентировочно в мае. До той поры судну пришлось бы стоять на якоре в ожидании своей очереди на ремонт. В пароходстве принято решение вернуть теплоход в Холмск.

С 22 апреля «Сахалин-10» приступает к работе на линии в обычном режиме. В транспортно-экспедиторской компании «Дальтранссервис» заверяют, что для грузоотправителей и грузополучателей, уже оформивших заявки на грузоперевозки, проблем не будет. С возникающими вопросами можно обратиться по контактному телефону 8-914-758-88-91.

Тем временем на материковом берегу, в Хабаровском крае, ждут отправки грузы и большое количество автотранспорта. Любая пауза в грузоперевозках может привести к коллапсу.

Ранее совместными усилиями региональных властей, ОАО «Сахморпароходство» и ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» был решен вопрос о подключении к перевозкам сухогруза «Патриа». И это не в первый раз. Несколько лет подряд, в том числе в прошлом году, судно «подставляло плечо» в периоды, когда паромы уходили с линии на плановые ремонты.

Правда, «Патриа» не так многофункциональна, как «Сахалин-10». Теплоход пред­назначен для перевозки морских контейнеров и автотранспорта. В то время как «Сахалин-10» имеет возможность перевозить еще и железнодорожные вагоны и опасные грузы. Оба судна не перевозят пассажиров.

Николай ПИТЕРСКИЙ.