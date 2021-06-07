«Сахалин-9» отправился на ремонт. Паромную переправу Ванино – Холмск остались обслуживать работяги «восьмерка» и «десятка»

Как сообщили в Сахалинском морском пароходстве, один из трех паромов, обеспечивающих перевозку пассажиров и грузов с материка на Сахалин и в обратном направлении, во второй половине дня 3 июня отправился в КНР для прохождения ремонта. Вернется в строй не раньше конца июля. На линии остаются грузопассажирские дизель-электроходы «Сахалин-8» и «Сахалин-10», которые используются исключительно для перевозки грузов.

По информации транспортно-экспедиторской компании «Дальтранссервис», «Сахалин-9» сняли с линии в самом конце мая, по прибытию к сахалинским берегам, в порт Холмск. Ему требуется восстановление. Все три парома серии «Сахалин» изначально строили для работы на линии Ванино – Холмск. Их ввели в эксплуатацию в 1973 году. Все это время суда перевозят пассажиров, автомобили, а также различные грузы, в том числе и в цистернах.

«Сахалин-8» недавно также прошел двухмесячный ремонт в Китае и вернулся в строй во второй декаде мая. На время его отсутствия использовали для перевозок теплоход «Патриа», чтобы не допустить перебоев в перевозках.

Петр НИКОЛАЕВ.