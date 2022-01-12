Сахалин атаковал двойной циклон Синоптики говорят, что это не редкое явление

Вначале активность проявила атмосферная воронка, расположившаяся над Японским морем. Затем она вовлекла в сферу своего влияния другой циклон, приблизившийся со стороны Тихого океана. К полудню 12 января, рассказали в региональном управлении гидрометеослужбы, над японским островом Хоккайдо происходило объединение центров этих двух циклонов. Соответственно, увеличивалась и их мощь.

В Южно-Сахалинске за ночь с 11 на 12 января выпало 6 миллиметров осадков. Это лишь начало, прогнозируют синоптики, основное их количество выпадет 12 января. Циклон малоподвижен, Сахалинская область оказалась в его северной периферии.

Только после 13 января воронка понемногу будет смещаться в восточном направлении, продолжая оказывать влияние на острова. В большей степени – на юг области.

В областном центре на день 12 января прогнозировали сильный снег и сильную метель при северо-восточном ветре с порывами 20-25 метров в секунду и максимальной температуре воздуха от минус 2 до минус 4 градусов.

Ранее «Советский Сахалин» сообщил том, что 12 и 13 января в Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Корсаковском, Анивском районах и в областном центре ожидается сильный, местами очень сильный снег, сильная метель с видимостью 500 метров. На востоке возможны отложения мокрого снега.

В Южно-Курильском и Курильском районах прогнозировали ветер с ураганными порывами 33-38 метров в секунду и сильные осадки в виде мокрого снега.

Стихия внесла свои коррективы в движение транспорта. Так, 12 января было временно закрыто движение по автодороге, соединяющей Курильск с аэропортом «Буревестник» на Итурупе. До улучшения погодных условий – уточнили в региональном управлении МЧС.

В аэропорту Южно-Сахалинска 12 января по той же причине задерживали отправку некоторых внутриобластных рейсов: в Оху и Александровск-Сахалинский.

Школы Южно-Сахалинска с 12 января перешли на «дистанционку». Причина – непогода. Детские дошкольные учреждения работали в шатном режиме.

В администрации Долинского района позаботились об открытии двух пунктов обогрева для автомобилистов, попавших в снежный плен. Один — в школе села Взморье, с местами для размещения людей, горячей водой и кухней.

Второй – мобильный, на базе автомобиля-вахтовки «Урал». Постоянное место его дислокации — село Стародубское.

Помимо этого, в черте областного центра действуют пункты обогрева в планировочном районе Новоалександровск и в селе Весточка.

Николай ПИТЕРСКИЙ.