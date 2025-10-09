«Сахалин» — бронзовый призёр международного хоккейного турнира «Золотая шайба»

8 октября в Южно-Сахалинске во дворце спорта «Кристалл» состоялись финальные поединки второго международного хоккейного турнира «Золотая шайба». В матче за третье место сразились «Сахалин» и «Трансбункер» (Хабаровский край). Островная дружина победила со счётом 5:4. В главном матче клюшки скрестили «Металлург» (Нижегородская область) и «Метеор» (Московская область). Финал подарил болельщикам океан переживаний и, как поединок за бронзовые медали, девять голов. Команда из Нижегородской области победила со счётом 6:3.

Победа в овертайме

Первыми на лёд в борьбу за медали вступили «Сахалин» и «Трансбункер». Начало получилось обескураживающим для нашей команды. Первая же атака ванинцев на 53-й секунде – и за воротами «Сахалина» вспыхнула красная лампочка. 0:1.

Это сильно разозлило островитян, и они надолго поселились на половине соперника, закрутили головокружительную карусель у ворот «Трансбункера». Как результат – на 4-й минуте шайба влетела в рамку соперника. Перехватив передачу, Кирилл Сутормин отдаёт пас Елизавете Сильченко, которая переправляет кругляш Ивану Бородулину, наш нападающий завершил атаку точным броском – 1:1.

На этом сахалинцы не успокоились и продолжали искать брешь в обороне команды из Хабаровского края. На 9-й минуте трехходовка Герман Головань, Алексей Толстунов и Иван Бородулин – счёт становится 2:1.

«Трансбункер» не остаётся в долгу. Спустя две с половиной минуты нападающий Михаил Терентьев сравнивает положение – 2:2.

Во втором периоде шла равная борьба. Команды не раз были близки к тому, чтобы изменить счёт. Однако голкиперы обеих дружин играли надёжно. За минуту и сорок две секунды до второго перерыва Михаил Терентьев забрасывает свою вторую шайбу в матче в ворота «Сахалина» – 2:3.

Вбрасывание в начале третьего периода. Шайба оказывается у Кирилла Сутормина. Следует пас Елизавете Сильченко. Наша защитница делает ювелирную по точности передачу Матвею Васильченко, и нападающий не промахивается – 3:3.

На ледовой площадке начался настоящий хоккейный ураган. Игроки и тренеры понимали, что судьбу бронзовых медалей может решить одна ошибка в защите. На исходе 40-й минуты встречи её допускает наша защита. Нападающий «Трансбункера» Артём Самар выводит свою команду вперёд – 3:4. «Сахалин» не падает духом и усиливает мощь атак. Спустя две минуты Василий Булах огорчает хабаровчан – 4:4.

Основное время матча не выявило победителя. В овертайме команды сыграли всего одну минуту и одну секунду. Этого островитянам хватило, чтобы поставить точку в поединке – 5:4. «Бронзовую» победную шайбу на свой счёт записал Игорь Арват, ассистировал ему Алексей Лесных.

После матча автор дубля в ворота «Трансбункера» Иван Бородулин поделился с журналистами:

– Этот поединок за бронзовые медали был для нас принципиальным реваншем. В турнире, который проходил в Ессентуках, мы уступили ванинцам в полуфинале. Именно поэтому настрой на эту игру был только на победу. Проигрывая за пять минут до окончания основного времени матча, мы верили, что сможем отыграться и дожать соперника в овертайме.

Огненный дебют

Следующими на ледовую арену вышли победители в группах А и В «Метеор» (Московская область) и «Металлург» (Нижегородская область).

До финала «Металлург» одержал в шести матчах шесть побед. «Метеор» в заключительном поединке на групповом этапе уступил «Торпедо 2013» (Восточно-Казахстанская область) 1:4. Несмотря на неудачу, команда в стыковочном матче за путёвку на главный поединок турнира смогла собраться и выиграть у «Трансбункера» 6:2.

Дебют финала получился просто огненным. К двенадцатой минуте встречи счёт был 4:0 в пользу дружины из Нижегородской области. Игровое преимущество было настолько подавляющим, что цифры на табло могли быть большими.

Порой казалось, что игроки «Метеора» просто не знали, как остановить атакующий порыв соперника. На 13-й минуте им всё же удалось провести результативную атаку – 4:1. Однако спустя минуту соперник восстановил разницу в счёте – 5:1.

Второй период прошёл в равной борьбе. Только однажды шайба побывала в воротах. Отличились игроки из Московской области – 5:2.

В заключительном периоде чувствовалось, что «Металлург» играет на удержание победного счёта. И эта небольшая расслабленность в игре едва не стоила команде огромных неприятностей.

На исходе 32-й минуты соперник сокращает счёт – 5:3. Почувствовав, что этот, казалось бы, проигранный вчистую финал можно перевести в овертайм, «Метеор» прибавил обороты и имел две реальные возможности не только сократить счёт до минимального, но и сравнять.

Но спортивная фортуна в этот день была не на их стороне. Одна из быстрых контратак дружины из Нижегородской области стала результативной – 6:3. До финальной сирены оставалось четыре минуты. Надо отдать должное «Метеору». Команда делала все возможное, чтобы перевернуть игру, но соперник в этот день был сильнее и по праву победил в матче и в турнире.

Водопад шайб

8 октября были также сыграны матчи за 11-е, 9-е, 7-е, 5-е место.

Одиннадцатое место оспаривали «Металлург» из Абазы (Республика Хакасия) и «Цзямусы» из Хэйлунцзяна (Китай). Ярче сверкнули на льду хоккеис­ты из Хакасии (13:0). Четыре шайбы забросил Александр Педоренко, по три – Максим Бочаров и Иван Клименков, две – Андрей Курденков, одну – Савелий Байкалов.

Игра за девятое место между «Торпедо 2012» (Усть-Каменогорск, Казахстан) и «Цзямусы-2» из китайского Хэйлунцзяна завершилась победой хоккеистов из Казахстана (12:1). Самый результативный игрок матча – Егор Гарбузов, забросивший четвёртую часть шайб своей команды.

В матче за седьмое место «Цзянсин» из КНР пере­играл «Торпедо 2013» (Усть-Каменогорск). Ос­новные события развернулись в третьем периоде. Пань Цзюнчэн вывел «Цзянсин» вперёд, но Назар Мусоров восстановил равновесие. На 37-й минуте Чжяо Бошэнь вновь огорчил команду из Казахстана. Этот гол стал решающим. Итог – 2:1 в пользу «Цзянсина».

Пятое место заняла «Янтарная звезда» из Калининграда, которая разгромила «Приморье» из Уссурийска (8:1). На 11-й минуте первого периода счёт был равным, но затем самая западная команда турнира забросила семь шайб подряд.

* * *

Интересной особенностью турнира стал гала-матч «Восток-Запад». Команды выделили по два-три игрока, разделённых по территориальному признаку. В дивизион «Запад» вошли коман­ды из Московской области, Калининграда и китайские коллективы, в «Восток» – Сахалин, Приморье, Хакасия и казахстанские команды. Победу со счётом 5:3 одержала команда «Востока».

* * *

На торжественном закрытии соревнований были названы лучшие игроки в каждой команде и лучшие игроки турнира. Приз лучшего игрока команды «Сахалин» получил защитник Станислав Ситников. Лучшим вратарём турнира признан сахалинец Максим Скородумов.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

