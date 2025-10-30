Сахалин — чемпион премьер-лиги КВН

29 октября в Московском молодёжном центре «Планета КВН» прошёл финал сезона Премьер-лиги – второй по значимости в Международном союзе Клуба Весёлых и Находчивых.

За звание чемпиона боролась команда КВН «Сделано на Сахалине» (Сахалинская область) и ещё три коллектива: Омская сборная (Омск), «Дон Террикон» (Шахты), «Москвичи» (РЭУ им. Плеханова, Москва).

Финал состоял из четырёх конкурсов: «Приветствие», «Импровизация», СТЭМ и «Музыкальное домашнее задание».

Оценивало выступления звёздное жюри, в составе которого:

Дмитрий Хрусталёв (телеведущий, актёр, шоумен)

Карина Кросс (телеведущая, блогер)

Денис Казанский (спортивный комментатор)

Сергей Кашников (креативная группа Высшей лиги КВН)

Александр Масляков (генеральный директор ТТО «АМИК»).

По результатам всех конкурсов команда «Сделано на Сахалине» заработала 15,5 баллов и стала чемпионом, сообщила пресс-служба правительства островного региона.

Отметил команду по результатам игры Денис Казанский: «Сделано на Сахалине — акулы. Сегодня были действительно очень хороши, а в другом океане станут более хищными!»

«Ещё год назад мы не могли представить, что будем стоять на сцене легендарной «Планеты КВН» – тем более в финале одной из главных лиг Клуба! Сегодняшний результат – это плод огромного труда и бесконечного желания заявить о родном Сахалине в столице России. Сегодня был поистине исторический день: впервые команда с Сахалина в финале Премьер лиги и сразу чемпион! Ура!», – поделилась актриса команды Татьяна Степанова.

Команда КВН «Сделано на Сахалине» благодарит правительство Сахалинской области и лично губернатора Валерия Игоревича Лимаренко, а также всех жителей Сахалинской области за всестороннюю поддержку.

Фото правительства Сахалинской области.