Сахалин — чемпион премьер-лиги КВН

29 октября в Московском молодёжном центре «Планета КВН» прошёл финал сезона Премьер-лиги – второй по значимости в Международном союзе Клуба Весёлых и Находчивых.
За звание чемпиона боролась команда КВН «Сделано на Сахалине» (Сахалинская область) и ещё три коллектива: Омская сборная (Омск), «Дон Террикон» (Шахты), «Москвичи» (РЭУ им. Плеханова, Москва).
Финал состоял из четырёх конкурсов: «Приветствие», «Импровизация», СТЭМ и «Музыкальное домашнее задание».
Оценивало выступления звёздное жюри, в составе которого:
- Дмитрий Хрусталёв (телеведущий, актёр, шоумен)
- Карина Кросс (телеведущая, блогер)
- Денис Казанский (спортивный комментатор)
- Сергей Кашников (креативная группа Высшей лиги КВН)
- Александр Масляков (генеральный директор ТТО «АМИК»).
По результатам всех конкурсов команда «Сделано на Сахалине» заработала 15,5 баллов и стала чемпионом, сообщила пресс-служба правительства островного региона.
Отметил команду по результатам игры Денис Казанский: «Сделано на Сахалине — акулы. Сегодня были действительно очень хороши, а в другом океане станут более хищными!»
«Ещё год назад мы не могли представить, что будем стоять на сцене легендарной «Планеты КВН» – тем более в финале одной из главных лиг Клуба! Сегодняшний результат – это плод огромного труда и бесконечного желания заявить о родном Сахалине в столице России. Сегодня был поистине исторический день: впервые команда с Сахалина в финале Премьер лиги и сразу чемпион! Ура!», – поделилась актриса команды Татьяна Степанова.
Команда КВН «Сделано на Сахалине» благодарит правительство Сахалинской области и лично губернатора Валерия Игоревича Лимаренко, а также всех жителей Сахалинской области за всестороннюю поддержку.
Фото правительства Сахалинской области.