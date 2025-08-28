«SAHALIN» даст первый сольный концерт в Южно-Сахалинске

Эта группа из Новосибирска стала одним из первых участников проекта «Советского Сахалина» «Воспетые острова». Песня «Буревестник» и клип, снятый в экстремальных условиях на маяке Анива, просто произвели фурор у сахалинской публики. Вот уж где Голливуд отдыхает! Ещё одним любимых хитом островитян стала композиция «Давай улетим на Сахалин».

Редакция «Советского Сахалина» тесно дружит с музыкантами и следит за их развитием. Музыкальный коллектив два года подряд участвовал в фестивале музыке, авиации и спорта «Крылья Сахалина». В этот раз они снова выступят на дронопорте «Пушистый» в субботу, 6 сентября.

А уже в понедельник, 8 сентября, сообщил лидер группы Михаил Махалин, «SAHALIN» даст первый большой сольный концерт в рок-баре «Manson» в Южно-Сахалинске. После шоу артисты пообщаются с поклонниками и сделают селфи на память.

Больше информации о концерте «SAHALIN» на сайте группы sahalin-official.ru.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

По теме: