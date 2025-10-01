«Сахалин» дебютировал в Женской хоккейной лиге

Островная женская хоккейная команда провела первые официальные матчи в своей истории. В Женской хоккейной лиги она принимала подмосковное «Торнадо». Матчи прошли на льду спортшколы «Кристалл», сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

Первая игра завершилась победой «Сахалина» со счетом 5:1. Счёт заброшенным шайбам островной команды открыла Виктория Кулешова.

Во втором матче основное время завершилось ничейным исходом (1:1), а в серии буллитов победили островитянки. Решающую попытку реализовала Оксана Братищева.

Третья встреча завершилась победой «Торнадо» с минимальным счетом (4:3).

— Хорошая игра, много интриги, очень много моментов. На мой взгляд, у нас моментов было побольше, но чуть-чуть где-то не повезло, не реализовали. А в целом я благодарен девчонкам: выложились в конце, вытащили из себя максимум, перевели игру в овертайм. Но такое бывает — проиграли, — проанализировал третий матч главный тренер ЖХК «Сахалин» Александр Карпов.

— В первую очередь хочется поблагодарить наших болельщиков, которые все три игры устроили на трибунах настоящий аншлаг. Поддерживали нас, гнали вперёд. И за это, конечно, им низкий поклон. Надеюсь, что весь сезон будем радовать их такой же мощной игрой и результатом, — подвела итог серии защитник Нина Пирогова.

Следующие матчи «Сахалин» проведёт 3, 4 и 6 октября в Красноярске с «Бирюсой».

Фото ЖХК «Сахалин».