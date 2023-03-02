Сахалин делится опытом лучших практик внедрения высоких технологий

В Южно-Сахалинске начал работу федеральный форум «Управление регионом на основе данных». Его участники — представители министерства цифрового развития РФ и более 60 субъектов страны представляют лучшие практики внедрения высоких технологий, обмениваются опытом. Кроме того, в рамках форума пройдет обсуждение бизнес-миссий по импортозамещению, практические занятия по управлению данными, подписание меморандумов и соглашений.

– Мы хотим, чтобы процессы госуправления от уровня муниципалитета и органов власти в регионе до высших федеральных проходили исключительно на основе данных. Мы рассматриваем все практики, которые уже существуют, будем делиться опытом с другими регионами. Все это делается, чтобы использовать практики на всей территории страны, – отметил заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.

Комплексная система управления регионом в Сахалинской области успешно работает уже несколько лет. Она функционирует на основе трех ключевых инструментов: проектного управления, бережливых технологий и управления на основе данных. Системой управления охвачены 800 различных показателей и 240 процессов всех органов.

Региональный представитель по Дальнему Востоку IT-компании «Парус Групп» Сергей Зайцев назвал опыт сахалинского региона по цифровизации различных отраслей исключительным.

— Нас заинтересовали проекты по информатизации здравоохранения, внедрению единой медицинской информационной системы, управлению кадрами на основе данных… Того, что делается на Сахалине, нет не только на Дальнем Востоке, но и в центральной России.

Опыт Сахалина можно тиражировать, в том числе на федеральном уровне.