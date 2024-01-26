Сахалин делится с регионами России эффективными практиками управления

В Южно-Сахалинске проходит образовательный модуль Школы мэров, которая создана в рамках платформы Президента Владимира Путина «Россия – страна возможностей». Управленцы из 80 регионов страны изучают успешные сахалинские практики проектного управления, бережливого производства и цифровизации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Организаторы мероприятия — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), мастерская управления «Сенеж» и правительство Сахалинской области.

– Я в режиме реального времени вижу, что происходит во всех сферах жизни. К примеру, три дня у нас была сильная метель, но все службы работают четко и слаженно: скорая помощь, продуктовые магазины, полиция, коммунальные и дорожные предприятия, МЧС, волонтеры и неравнодушные сахалинцы. Мы готовы делиться механизмами по управлению регионом с другими субъектами страны. Наша система объединяет три главных составляющих: проектное управление, бережливое производство, управление на основе баз данных, но самое главное то, что в центре всего стоит человек, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Школа мэров включает шесть образовательных модулей. Первый и финальный проводятся в Московской области, а остальные – в регионах, где наиболее эффективно выстроена система управления, ориентированная человека.

– Сахалинская область неслучайно стала местом для проведения Школы мэров. Островной регион внедрил множество практик в здравоохранении, социальной защите, образовании, ЖКХ, энергетике и других значимых сферах. Уверен, они будут полезны градоначальникам в разных субъектах нашей страны, – отметил руководитель образовательной программы Школы мэров Сергей Бантос. – Мы нацелены на то, чтобы исключить все неэффективные процессы – к примеру, долгое согласование заявок, большое количество документов, которое необходимо собрать. Мы делаем все, чтобы в каждом муниципалитете предоставление государственных услуг, которые улучшают жизнь людей, стало комфортнее.

Проект охватывает территорию всей России. В первом и втором потоках сейчас обучаются 160 управленцев, которые в своих регионах входят в кадровый резерв на должность градоначальника.