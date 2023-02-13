«Сахалин для меня — вторая родина…»

На прошедшей неделе за обеспечение успешной подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2022 года в Пекине орденом Александра Невского награждены известные деятели спорта – заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, спецпредставитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре и наш земляк вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

Журналисты «Советского Сахалина» поздравили земляка с высокой государственной наградой и, конечно, пообщались с этим интересным человеком.

В спорт пришел из комсомола

— Прошло уже более сорока лет с тех пор, как я переехал в Москву, а Сахалин меня не забывает, — рассказал Владимир Славский. — Скажу больше – другой такой территории, крепко связанной с людьми, которые здесь жили и работали, я не знаю. Это меня больше всего и восхищает.

– Вы часто сюда приезжаете?

— Впервые меня пригласили сюда на большое спортивное мероприятие буквально через считанные месяцы после моего перевода в Москву. С тех пор с островитянами я общаюсь постоянно, причем по самым разным вопросам. Однажды в столицу ко мне даже приезжали с сахалинского телевидения — снимали документальный фильм. Несколько лет назад я прилетал на Сахалин на соревнования «Дети Азии». А в прошлом году – на юбилейные мероприятия по случаю 75-летия образования сахалинской спортивной отрасли как первый председатель комитета по физической культуре и спорту Сахалинского облисполкома.

– И видите, как преображается Южно-Сахалинск.

— Все просто замечательно. Первым делом мне показали горнолыжный комплекс «Горный воздух». Это уникальное сооружение сегодня находится в отличном состоянии. Здесь очень много сделано за последние годы в плане оборудования лыжных трасс. На меня это произвело большое впечатление.

Как и мероприятия в честь 75-летия сахалинской спортивной отрасли: прекрасная организация, приветливые и доброжелательные люди и, главное, возможность спортсменам собраться вместе, пообщаться. Это дорогого стоит. Для меня Сахалин — вторая родина, я отношусь к нему с большим уважением и стараюсь его поддерживать.

— А первая ваша родина?

— Мариуполь. Отсюда я ушел в армию. Служил три года в Невельске, в морской части погранвойск, демобилизовался в 1961 году в звании старшины. Поскольку я уходил в запас с должности помощника командира корабля по политчасти, мне предложили работу инструктора Невельского горкома комсомола. Так я остался на Сахалине.

Через год меня избрали вторым, а позже и первым секретарем Невельского горкома комсомола. Был я членом бюро горкома партии, а также входил в состав городского Совета депутатов трудящихся. В Невельске я женился, здесь родился мой сын. Для меня это самый любимый город.

— Тогда же вы начали заниматься и проблемами спорта?

— Чуть позже, сразу после того, как меня перевели в Южно-Сахалинск — в обком комсомола. Там я и стал работать заведующим отделом оборонно-массовой и спортивной работы.

И когда в конце 60-х годов в стране стали организовывать комитеты по физической культуре и спорту, я стал первым председателем подобного комитета при Сахалинском облисполкоме. Было это в 1968 году.

Пришлось одновременно держать в поле зрения сразу несколько видов спорта. Зато и результаты у нас были везде: и в легкой атлетике, и в тяжелой, и в лыжном спорте, и в прыжках с трамплина…

Интересное было время! Об этом, кстати, я рассказываю в книге «Мой Сахалин». Все, о чем я пишу, пропущено через свое сердце…

В комитете по спорту я проработал ровно 10 лет. А потом последовал переезд в Москву. Мне предложили работу в Спорткомитете СССР — должность начальника управления зимних видов спорта.

– Сложно было решиться на такую ответственную должность?

— Должность начальника управления была одной из самых ответственных в Спорткомитете, и вот почему. В те годы советские спортсмены постоянно побеждали на Олимпийских играх, ценились только первые места, а второе считалось почти поражением. Требовалось создать эффективную систему подготовки олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Было порой сложно работать. Но система подготовки все-таки была создана. Она принесла стране немало золотых медалей… По моей инициативе начали проводиться и Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды», а также зимние Спартакиады народов СССР. А соревнования «Лыжня России» моментально получили популярность буквально во всех российских регионах.

От вершины к вершине

— В начале 90-х годов вы возглавили Федерацию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Сложное время было…

— Да, конечно. После распада СССР начали распадаться и некогда единые структуры общесоюзного уровня, тот же Спорткомитет. Однако нам все-таки удалось сохранить, теперь уже в России, олимпийские виды спорта — прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье. Федерацию я возглавлял 18 лет, а с 2010 года и по сей день являюсь первым вице-президентом.

Сейчас совсем другое время. Появилось много новых видов спорта, постоянно растет число перворазрядников, мастеров спорта, чемпионов. Например, недавно одна из сахалинских спортсменок стала чемпионом мира по сноуборду. А помогает сахалинским спортсменам брать все новые вершины все тот же «Горный воздух», ставший настоящей кузницей чемпионов зимних видов спорта. И это замечательно, о чем я говорил со своими старыми знакомыми на торжестве по случаю 75-летия сахалинского спорта.

— Что же сегодня вспоминают его ветераны?

— Многое… Например, сколько было сделано в 60 – 70-е годы для развития спорта на Сахалине. Во время подготовки к XI зимней Олимпиаде в Саппоро мы построили у себя такую спортивную базу, что вся страна приезжала посмотреть!

— В подшивках газеты «Советский Сахалин» можно найти немало материалов, рассказывающих о развитии спорта в те незабвенные годы…

— Скажу больше – областной комитет по физической культуре и спорту, который я возглавлял, поддерживал с вашей газетой самые теплые отношения. Причем мы не только дружили, но и занимались серьезной работой. В частности, наш комитет предложил проводить на Сахалине чемпионат Советского Союза по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

Были, конечно же, скептики, Москва сомневалась, но мы настояли. И все-таки провели чемпионат на приз газеты «Советский Сахалин». По мнению участников и зрителей, это были замечательные соревнования! По итогам чемпионата я отметил пятерых лучших сахалинских спортсменов. Для каждого из них эти соревнования стали очень важным этапом на пути к дальнейшим победам.

— Владимир Федорович, на ваш взгляд, насколько готов сегодня сахалинский спорт продолжать славные традиции, заложенные еще в прошлом веке?

— В свое время на «Горном воздухе» была создана отличная спортивная база, которая готовила сборные команды для российских и зарубежных соревнований по зимним видам спорта. Были построены большие трамплины, на которых занимались спортсмены. Сегодня этих сооружений нет, и это вызывает у меня вполне понятную грусть… Зато появилось много нового, интересного и нужного.

Побывал я в школе, где воспитывают спортсменов по зимним олимпийским видам спорта. Мне все понравилось: прекрасные тренеры, замечательные ученики. Чувствуется, что тренерская работа поставлена здесь очень хорошо. Важно и то, что эту перспективную школу активно поддерживает региональное министерство спорта. Отсюда и результаты: в составе национальной сборной шесть сахалинских спортсменов, а подготовленные здесь лыжники постоянно завоевывают призы в общероссийских соревнованиях. И это здорово.

Беседовал Сергей ЧЕВГУН.

Наша справка

Владимир Федорович Славский родился 6 сентября 1938 года в Мариуполе. Выпускник Южно-Сахалинского пединститута. Автор 10 документальных книг: «Мой Сахалин», «Спортсмены СССР в Олимпийских играх» и др. Заслуженный работник физической культуры и спорта РСФСР, награжден орденами Дружбы, Александра Невского, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».