Сахалин – фронту. Продукция волонтеров поможет спасти жизни бойцов

Комбат в сержантском звании

С ополченцем Максимом Дроздовым (Индусом) я познакомился весной 2020 года, когда стал волонтером севастопольского движения «Мы вместе». Индус — это был его донбасский позывной — координировал работу карантинных пунктов, установленных в первый месяц эпидемии COVID-19 вокруг города русской военно-морской славы.

Уроженца донецкого города Шахтерска прозвали Индусом в 2014 году, во время войны, которую спятившее соседнее государство развязало в донецких степях против своих граждан. Теперь Донецк и Луганск — столицы республик Российской Федерации. А родной город ополченца Дроздова стал побратимом сахалинского Шахтерска.

— Почему позывной «Индус»? Шесть лет в Индии прожил. Уехал на курорт и застрял, — смеялся в 2020 году ополченец. И, помрачнев, добавлял: — Когда отца, водителя пассажирского автобуса, «укропы» убили и сожгли, я вернулся домой и пошел в ополчение.

На своей первой войне Дроздов дослужился до сержанта. И в этом солдатском звании успел покомандовать донецким батальоном…

Впрочем, тогда у ополченцев батальоном числился любой отряд добровольцев, спаянных счетами с украинскими нацистами.

Отказался от носков и трусов

С началом спецоперации Максим Дроздов вернулся из Крыма на Донбасс. Сперва водил в бой сборные подразделения и вскоре был назначен командиром батальона 131-го полка народной милиции ДНР.

В начале октября, когда шли бои под городом Угледаром, Индус опубликовал в своем телеграм-канале ролик, где объяснил, чего именно не хватает на передовой.

— У меня уже был определенный опыт работы с гуманитарными организациями, — говорил Индус, сидя в боевой легковушке. — На начало спецоперации я знал, что нам необходимо: средства связи и разведки, медикаменты. Поэтому моему батальону удалось выполнить большое количество боевых задач при минимуме потерь. А вот, к примеру, от еды, сладостей, носков и трусов мне пришлось отказаться, так как ребята получают определенное материальное довольствие и могут это купить сами. Во многих городах России проходит акция «Свяжи солдату варежки». Это очень приятно, но я бы рекомендовал связать маскировочные сети. Это спасет многие жизни.

Спасают жизнь руками

Впрочем, просьбы Индуса оказались новостью лишь для меня — российские волонтеры прекрасно знали, что необходимо фронту.

С начала спецоперации наши добровольцы, собравшись в движение «Золотые руки Ангела», снабжают боевые соединения тем, что не успели подготовить тыловые службы. И в первую очередь на передовую идет то, что спасает человеческие жизни.

«…Мы не производим то, что уничтожает, мы делаем то, что спасает жизни бойцов и мирного населения… К нам обращаются со всего фронта, будь то регулярная действующая армия или армия ЛДНР. Вся наша продукция передается по заявкам бесплатно» — так формулируется миссия организации, которой руководит Людмила Сущецкая. С супругом она уже давно возила гуманитарную помощь в Донецк и Луганск. А когда на территории бывшей Украины начались полноценные боевые действия, развернула активность на всю страну.

— Каждый может помочь, — объясняла Сущецкая журналистам. — Если нет средств, вы можете прийти и помочь руками.

Люди идут и помогают

Отделения «Золотых рук Ангела» работают в 85 городах России, тысяча волонтеров уже передала российской армии и милиции ЛДНР 15,5 тысячи носилок.

Тактические носилки ФОМА-180 — продукт отечественной разработки. Они состоят из лент-строп, сплетенных каркасом. В сложенном виде помещаются в небольшую сумку и не мешают солдату вести бой.

В создании носилок участвовал торакальный хирург Юрий Евич, опытный военврач, участник боев на Донбассе с марта 2014 года.

Он обобщил уникальный опыт, написал книгу «Тактическая медицина современной иррегулярной армии». И трижды ездил в командировки в Сирию.

Кроме носилок ФОМА-180 «Золотые руки Ангела» поставляют на передовую подсумки для их переноски, эвакуационные стропы, с помощью которых раненого можно вытащить из-под обстрела, и бездымные печи для блиндажей и окопов. И еще один предмет экипировки, прозванный «пятиточечником».

Назначение продукта сайт волонтеров объясняет сдержанно: «… компактная «полевая табуретка». Позволяет сидеть на холодных и влажных поверхностях без риска переохлаждения, трансформируется в коврик…». При необходимости пенополиуретановый наполнитель пятиточечника может быть заменен на защитные пластины.

Кстати, сами носилки, построенные на каркасе из прочных лент, могут при нужде служить основой для маскировочных сетей, о которых говорил комбат Индус.

За швейные машинки

На Сахалине работу «золотых рук» координирует психолог Ирина Губанова.

Еще в конце мая она подключилась к изготовлению носилок, а с первых дней мобилизации работает на полигоне, где проходят подготовку мобилизованные островитяне. Ирина учит их оказывать медицинскую помощь раненым – в боевых условиях от умелых действий товарищей зависит выживание «трехсотого».

В общественной работе Ирина верна принципу: помощь должна быть адресной, важно знать, куда уходят средства и труд.

— В одном из телеграм-каналов нашла ссылку на «Золотые руки Ангела», вышла на их руководителей. Сначала переводила деньги, потом деньги кончились, я привезла стропы и начала шить…

Информацию о носилках Ирина разместила в своих социальных сетях, к ней пришли единомышленники.

Сегодня волонтеры наладили централизованные закупки плотной ленты, которую производят в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Стропы покупают уже десятками километ­ров и рассылают в регионы, где они превращаются в готовые носилки.

Теперь у общественного производства другая беда: бытовые швейные машинки с трудом берут основу стропы. По словам Ирины, домашнее оборудование сахалинских волонтеров быстро вышло из строя. Тогда на помощь пришла островная швейная фабрика «Вера» – в итоге добровольцы только раскраивают и наживляют стропы. А профессионалы накрепко сшивают каркас будущих носилок.

Наладить работу с фабрикой помогло областное министерство сельского хозяйства и торговли.

— На полигон во время учений приезжал заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук, а нам как раз в Москве выделили несколько километров строп и дополнительное оборудование. Я попросила грузовик в Москве и самолет на Сахалин. Правительство помогло.

В Успенском вьются ленты

В Анивском районе волонтеры «Золотых рук Ангела» развернули общественное производство в Доме культуры Успенского. Заведующая учреждением выделила под благое дело фойе.

В Успенском проживает больше четырехсот человек, на призыв местной жительницы Алены Рихтер откликнулись многие женщины, имеющие свободное время. Собрались, получили свои километ­ры строп и инструкции, и работа закипела…

Наживленные каркасы едут в Южно-Сахалинск. Там их надежно прошивают промышленные швеи. И вот уже готовая часть важной экипировки фронтовых медиков отправляется на передовую. И кто знает, может быть, результат труда золотых рук сахалинских женщин спасет здоровье парней лихого комбата Индуса, уроженца донецкого города Шахтерска, подшефного нашей островной области.

Но лучше бы, конечно, в бою до тактических носилок дело не доходило.

Николай ШЕЛЕПОВ.