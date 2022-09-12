С 12 по 26 сентября в арт-резиденции «Маяк» пройдет выставка-кон­курс «Сахалин глазами молодежи».

В конкурсе приняли участие как профессиональные фотохудожники, так и любители.

7 сентября завершился первый этап конкурса.

В результате жесточайшего отбора и конкуренции жюри определило 30 лучших работ на итоговую выставку.

Все пришедшие на выставку с 12 по 26 сентября смогут проголосовать за понравившуюся работу и определить тех фотографов, которые войдут в тройку финалистов.

Открытие выставки 12 сентября в 19.00 в арт-резиденции «Маяк».

С 13 по 26 сентября выставка будет работать с 10.00 до 20.00, вход свободный.

Ирина ШИМКО.