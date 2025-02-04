Сахалин готов к надвигающемуся снежному циклону

По прогнозам синоптиков, в ночь со вторника на среду на Сахалине опять ожидается метель с порывами ветра до 25 м/с, гололедные явления, сильная лавинная опасность. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, все службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности.

В среду школьники в восьми муниципалитетах: Южно-Сахалинске, а также Анивском, Корсаковском, Долинском, Невельском, Холмском, Томаринском и Макаровском районах перейдут на дистанционное обучение. Детские сады продолжат работать в штатном режиме.

– В муниципальных образованиях организована работа оперативных штабов. Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава городских округов. Губернатор Валерий Лимаренко поручил подготовить все силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, – сказала руководитель агентства по делам ГО, ЧС и ПБ области Анна Михеева.

В районах проверены резервные источники электроснабжения на объектах с круглосуточным пребыванием людей и объектах жизнеобеспечения. В районах предусмотрены пункты временного размещения, обогрева и питания. При ухудшении дорожной обстановки совместно с ОМВД будут приниматься решения об ограничении движения по автомобильным дорогам.

В администрации Южно-Сахалинска сообщили, что патрульная расчистка улично-дорожной сети будет вестись круглосуточно. К утру стоит задача – убрать снег на тротуарах основных улиц и автобусных остановках.

На придомовых территорий расчистка также будет идти в непрерывном режиме.

С раннего утра дворники выйдут на уборку снега у входных групп многоквартирных домов и с пешеходных дорожек. Мониторить процесс будет отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска.

Такие же правила ликвидации последствий циклонов действуют не только в областном центре, но и в районах области.

К расчистке снега на федеральных, муниципальных и региональных дорогах подготовлено 700 единиц техники и около 400 дорожников, которые будут помогать в организации беспрепятственного движения транспорта и людей. Оперативная техника готова и для расчистки территорий аэропортов и посадочных полос, а также железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.