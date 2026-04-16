Сахалин готовится к лету: безопасность на воде и суше в центре внимания

О мерах безопасности на воде и суше рассказали в региональном управлении МЧС.

На носу майские праздники с массовыми выездами горожан на дачные участки и на природу. В не столь далёкой перспективе – летние купания, лососёвая рыбалка и много других событий. Самое время вспомнить о безопасности.

Заместители начальника регионального управления МЧС – главный госинспектор по маломерным судам Роман Чепин и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Рустам Тохтобин – ввели журналистов в курс дел и ответили на их вопросы.

Ушли и не вернулись

Роман Чепин привёл несколько случаев ЧП на воде.

21 июня 2024-го в окрестностях села Пригородное мужчина на плавсредстве с подвесным лодочным мотором мощностью 9,9 лошадиных сил вышел в море. Свидетели говорят, что он хотел опробовать своё приобретение – маломерное судно. Предположительно двигатель вышел из строя, и судно с человеком на борту отжимным ветром унесло в залив…

В том же году 11 сентября на озере Птичье в Корсаковском районе трое мужчин проигнорировали непогоду, отправились в плавание на маломерном судне и пропали без вести…

27 ноября прошлого года, когда навигационный период для маломерных судов уже завершился, в Поронайске двое мужчин на маломерном судне вышли в море и пропали.

Поиски пропавших людей с привлечением всевозможной техники, включая авиацию, увы, результатов не дали. В этих случаях люди нарушили правила эксплуатации судов и безрассудно пренебрегли предупреждениями о сложных гидрометеорологических условиях.

Вода, кругом вода

Итак, с 15 апреля на юге островной области в соответствии с постановлением регионального правительства № 299 от 11 июля 2019 года открыта навигация для лодок, гидроциклов и прочей плавучей техники, относящейся к маломерным судам. Если быть точнее, речь идёт о заливе Анива, западном побережье Сахалина – до мыса Тык, восточном побережье – до мыса Терпения, а на Курилах – о проливах Кунаширском, Советском, Фриза.

Естественно, перед выходом в море каждое маломерное судно должно быть подготовлено. В соответствии с приказом МЧС России № 636 от 22 июля 2025 года, суда массой от 200 килограммов, с мощностью двигателей от 8 киловатт (чуть больше 10 «лошадок». – Прим. авт.) проходят в ГИМС.

Это не касается «маломерок», которые используют для обеспечения торгового мореплавания и судоходства. По результатам регистрации судна и прав собственности его владелец получает судовой билет. И это ещё не всё: управлять таким плавсредством может только человек, имеющий удостоверение на право управления им.

Сухо – вот и горит

Уж сколько раз твердили миру об особенностях пожароопасного сезона, но без лесных пожаров и возгораний на дачных участках не обходится. На Сахалине первые тревожные «звоночки» уже прозвучали.

2 апреля в Невельске по ул. Победы, 19 на пустыре возле дома горела сухая трава и мусор. Благо пожарные подоспели оперативно, огонь не успел разгуляться, площадь возгорания составила 10 «квадратов» – на ликвидацию пожара ушли считанные минуты…

Сухая трава горит как порох. Для того чтобы она вспыхнула, достаточно незатушенного окурка, искры, даже бутылки с водой, которая фокусирует солнечные лучи не хуже линзы и провоцирует возгорание. А если дует свежий ветер, огонь распространяется на огромные территории, может легко перекинуться на лес, дачный массив или жильё.

В прошлом году зарегистрировано 95 возгораний травы на общей площади 25,5 гектара, а в 2024-м их было 202 на площади 119,5 гектара, снижение существенное, но это не повод расслабляться.

Официальное начало весенне-летнего пожароопасного сезона в нынешнем году в островном регионе – 15 апреля. Распоряжением регионального правительства утверждён перечень из 63 объектов и территорий, которым могут угрожать природные пожары. В нём 46 населённых пунктов, 14 товариществ садоводов и огородников и 3 организации, специализирующиеся на летнем отдыхе детей.

Памятки, рекомендации, другую информацию можно получить на официальном сайте регионального управления МЧС России 65.mchs.gov.ru. При обнаружении возгорания нужно как можно быстрее сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 101 или 112.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Чтобы не было беды

Известная истина: правила техники безопасности написаны кровью. Если мы говорим о нахождении на воде, то спасательный жилет – атрибут номер один! В такие жилеты должны быть одеты люди:

на гидроциклах и на буксируемых средствах, таких как водные лыжи, вейкборды, подъёмно-буксировочные системы, надувные и парусно-парашютные средства;

находящиеся на беспалубном маломерном судне, и неважно, движется оно или стоит на якоре;

находящиеся на открытой палубе.

Важно и состояние спасательных жилетов. Они должны соответствовать размеру и массе людей, их использующих, и закрепляться так, чтобы не соскакивали самопроизвольно при падении человека в воду.

И конечно – о детях. Перевозить на маломерном судне детей в возрасте до 7 лет можно лишь в сопровождении совершеннолетнего. Причём судоводитель к таким сопровождающим не относится.

Нелишние строгости

Нарушителям требований пожарной безопасности грозит административная ответственность по статьям 20.4 и 8.32 КоАП РФ. Штраф для граждан – до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 60 тыс. рублей, для юрлиц – до 400 тыс. рублей.

Если же нарушение зафиксировано в период официально объявленного особого противопожарного режима, как говорится, ставки возрастают.

По статье 20.4 КоАП РФ для граждан — до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – до 60 тыс. рублей, для ИП – до 80 тыс. рублей, для юрлиц – до 800 тыс. рублей.

По статье 8.32 КоАП РФ за нарушения в лесах и на прилегающих участках штраф для граждан – до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 90 тыс. рублей, для юрлиц — до 1 млн рублей.

Предусмотрена и уголовная ответственность по ст. 219 УК РФ, если нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.