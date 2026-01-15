Сахалин и Курилы готовятся к празднику Крещения Господня

Этот праздник, как известно, отмечается 18 и 19 января, и многие в эти дни устремляются к купелям-иорданям, чтобы искупаться в освящённой воде.

Вот некоторые адреса, где можно это сделать. В Южно-Сахалинске традиционно готовится купель в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Она размещается неподалёку от административного здания детской железной дороги и заполняется водой из озера Верхнее. Как сообщили в парке, практически всё уже готово, здесь установлены палатки с обогревом для искупавшихся. С 16 часов субботы до 24 часов воскресенья, 19 января, у купели будут нести дежурство спасатели городского управления ГО и ЧС и медицинские работники. Мэрия уделит особое внимание вопросам безопасности, чтобы крещенские купания прошли комфортно и без ЧП. В прошлом году в парковой купели окунулось не менее 3000 человек.

В Долинске купель – на реке Излучной. На специально подготовленной площадке появится шатёр с обогревателями и вешалками для переодевания. Речная вода проходит лабораторные исследования, она должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Церковная служба с освящением воды начнётся в воскресенье в 20 часов в храме Успения Пресвятой Богородицы, после чего прихожане отправятся к иордани. Великое освящение воды на Излучной пройдёт в тот же вечер в 22 часа 20 минут, после чего и начнутся погружения в воду желающих. Искупаться в купели можно будет и позже – до полуночи 19 января.

В Поронайском районе купель традиционно будет действовать на гастелловском карьере, где также готовится необходимая инфраструктура с тёплыми палатками и раздачей горячего чая с угощениями.

В районном центре Смирных купание не предусмотрено, желающие смогут набрать освящённой воды на реке Орловка. Место для этого расположено в 55 метрах восточнее базы отдыха «ФорестХаус», заезд с ул. Торговой. Впрочем, любителям крещенских купаний не стоит расстраиваться, для них будет действовать оборудованная всем необходимым купель на реке Побединка. Окунуться в проруби можно будет 19 января с полуночи до 13 часов.

В Углегорске купель обустроена на реке Надеждинка, здесь также создана необходимая инфраструктура. Желающие смогут добраться до этого места автобусом 19 января. Из Углегорска он стартует от автовокзала, из Шахтёрска – от кафе «Центр». Время отправления — 18 часов 30 минут.

В прошлом году в области официально была подготовлена 21 купель. В том числе в Аниве – на реке Лютога, в селе Троицкое – на реке Средняя. В Корсаковском районе – на озере в Первой Пади, в сёлах Чапаево и Озёрское. В Холмске – в море на Приморском бульваре. В Томари – на реке Томаринка, в селе Красногорск – на реке Айнская… Организуют иордани и на Курильских островах.

В Южно-Сахалинской и Курильской епархии РПЦ «Советскому Сахалину» сообщили, что купания в проруби – сугубо народная традиция. С точки зрения церкви, для верующего человека важнее прийти на службу в храм, поучаствовать в молитве, приобщиться к таинству и набрать святой воды. Давно замечено, что освящённая вода чудодейственным образом может долго храниться без всяких консервантов. Рекомендуется пить её с молитвой и натощак, обрызгивать ею жилище. В некоторых случаях она проявляет целительные свойства. Важно верить в чудо, и оно, несомненно, произойдёт!

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили, что каких-то чрезвычайных крещенских морозов 18 и 19 января не ожидается. Но некомфортных ощущений может добавить постоянный северный ветер. В ночь на понедельник в центральных районах температура будет держаться в пределах 18 – 23 градусов, в северных 9 – 14 градусов с минусом. На юге местами снег, ночью минус 11 – 16 градусов, на юго-западе Сахалина минус 6 – 11 градусов. В Южно-Сахалинске ночью минус 13 – 15, днём 4 – 6 градусов, преимущественно без осадков.