Сахалин и Курилы – острова счастья. Лучшие тревел-фото и видео определит народное голосование

На сайте Сахалинс­кого туристско-инфор­ма­ционного центра стартовало голосование за работы участников конкурса «Лучшее тревел-фото и тревел-видео» по версии GoSakhalin.

До 5 июля любой желающий сможет выбрать лучших в номинациях: природные объекты, архитектурные объекты, животные, эмоции, фотографии с высоты, гастрономия.

В отдельной категории «Сахалин и Курилы – острова счастья» к народному голосованию предлагаются 15 видеороликов. В каждой номинации необходимо отметить по одной лучшей работе.

Итоги будут подведены 15 июля.

На предварительном этапе было принято более 250 фотографий, в финал вышли 112 работ. Все участники конкурса – жители Сахалина и Курильских островов.

Денис ФЕДОСЕЕВ.