Четверг, 5 сентября, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Сахалин и Курилы знакомят участников Восточного экономического форума с инвестиционными проектами

Редакция газеты «Советский Сахалин» представила гостям ВЭФ специальный выпуск, где в статьях и материалах рассказала о потенциале островной области и людях региона

В этом году в мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ) участвуют больше шести тысяч гостей из 76 стран мира. Павильон  Сахалинской области стал одним из самых привлекательных и содержательных на  «Улице Дальнего Востока».

Сахалинская область представила гостям форума и специальный выпуск газеты «Советский Сахалин».

Министр экономического развития региона Алексей Успенский считает, что островной регион показал хороший задел. Сахалин и Курилы успешно развивают направления, которые будут востребованы и в экономике, и на СВО. В первую очередь это касается проектирования, конструирования и производства беспилотных летательных аппаратов.

На Сахалине уже паяют и программируют микросхемы, готовят пилотов, которые будут управлять аппаратами – это тоже искусство.

У этой техники широкий спектр мирного применения, семьдесят сценариев. К примеру, беспилотники помогут выявлять колейность на дорогах и осматривать линии электропередачи.

БПЛА смогут подлетать к ЛЭП и осматривать изоляторы, которые часто изнашиваются от колебаний под ветром, перетираются и падают.

Павильон островной области.

Чтобы не нужно было вести высотные работы, поднимать монтажника, можно будет подлететь и осмотреть ЛЭП беспилотником. Для этого нужно обучить пилота, этим занимается научно-производственный центр «Крылья Сахалина».

На большом макете инвестпроектов Сахалинской области появился мост с материка. Что вызывает вопрос у гостей:  это же только проект?

– Мы показываем мост затем, чтобы говорить об инвестиционных проектах, которые сформируют грузовую базу для его сооружения. Островная экономика построена на добыче углеводородов – это даёт две трети доходной базы бюджета Сахалина и Курил. Теперь мы собираемся развивать переработку.

Первым крупным проектом станет нефтеперерабатывающий завод, который область построит совместно с «Газпромом». Второй проект – создание мощностей по рыбопереработке в порту Корсакова, который будет реконструирован: углубится дно, появятся новые причалы, обновится крановое хозяйство.

Второй порт планируется построить на стыке Макаровского и Поронайского районов.

По словам председателя областного правительства Алексея Белика, рабочий процесс уже идёт: завершено проектирование объекта, пройдена госэкспертиза проектных решений.

Грузовую базу порта создадут НПЗ и угольные месторождения в районе Поронайска. Там есть залежи торфа – очень мощные пласты в семь метров.

С развитием заводов и портов будет сопряжено развитие Сахалинского государственного университета.

В университете появятся новые научные лаборатории, которые будут работать над развитием новой энергетики на базе водорода, других энергоносителей. Важное место займут низкоуглеродная повестка и энергосбережение, молекулярная инженерия, связанная с аквакультурой. Университет будет ориентирован на те же направления, которые развиваются в области. Для этого сейчас регион собирает научные кадры.

– Областная экспозиция важное место отводит беспилотной авиации, – рассказал Алексей Белик. – Авиакомпания «Аврора» создала подразделение, развивающее беспилотную авиацию. Предприятия на территории области производят беспилотные системы, регион закупил оборудование, чтобы обучать школьников работе над созданием беспилотников.

Алексей Белик объяснил: одним из главных продуктов НПЗ, который область построит с «Газпромом», станет авиационный керосин. Это поможет островной области стать транспортным узлом, обслуживающим дальневосточную авиацию.

Сергей МАКАРОВ.

 

Предыдущая статья
Шесть десятков контейнеров доставлено из Архангельска на Сахалин по Северному морскому пути
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ