Сахалин и Курилы знакомят участников Восточного экономического форума с инвестиционными проектами

В этом году в мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ) участвуют больше шести тысяч гостей из 76 стран мира. Павильон Сахалинской области стал одним из самых привлекательных и содержательных на «Улице Дальнего Востока».

Сахалинская область представила гостям форума и специальный выпуск газеты «Советский Сахалин».

Министр экономического развития региона Алексей Успенский считает, что островной регион показал хороший задел. Сахалин и Курилы успешно развивают направления, которые будут востребованы и в экономике, и на СВО. В первую очередь это касается проектирования, конструирования и производства беспилотных летательных аппаратов.

На Сахалине уже паяют и программируют микросхемы, готовят пилотов, которые будут управлять аппаратами – это тоже искусство.

У этой техники широкий спектр мирного применения, семьдесят сценариев. К примеру, беспилотники помогут выявлять колейность на дорогах и осматривать линии электропередачи.

БПЛА смогут подлетать к ЛЭП и осматривать изоляторы, которые часто изнашиваются от колебаний под ветром, перетираются и падают.

Чтобы не нужно было вести высотные работы, поднимать монтажника, можно будет подлететь и осмотреть ЛЭП беспилотником. Для этого нужно обучить пилота, этим занимается научно-производственный центр «Крылья Сахалина».

На большом макете инвестпроектов Сахалинской области появился мост с материка. Что вызывает вопрос у гостей: это же только проект?

– Мы показываем мост затем, чтобы говорить об инвестиционных проектах, которые сформируют грузовую базу для его сооружения. Островная экономика построена на добыче углеводородов – это даёт две трети доходной базы бюджета Сахалина и Курил. Теперь мы собираемся развивать переработку.

Первым крупным проектом станет нефтеперерабатывающий завод, который область построит совместно с «Газпромом». Второй проект – создание мощностей по рыбопереработке в порту Корсакова, который будет реконструирован: углубится дно, появятся новые причалы, обновится крановое хозяйство.

Второй порт планируется построить на стыке Макаровского и Поронайского районов.

По словам председателя областного правительства Алексея Белика, рабочий процесс уже идёт: завершено проектирование объекта, пройдена госэкспертиза проектных решений.

Грузовую базу порта создадут НПЗ и угольные месторождения в районе Поронайска. Там есть залежи торфа – очень мощные пласты в семь метров.

С развитием заводов и портов будет сопряжено развитие Сахалинского государственного университета.

В университете появятся новые научные лаборатории, которые будут работать над развитием новой энергетики на базе водорода, других энергоносителей. Важное место займут низкоуглеродная повестка и энергосбережение, молекулярная инженерия, связанная с аквакультурой. Университет будет ориентирован на те же направления, которые развиваются в области. Для этого сейчас регион собирает научные кадры.

– Областная экспозиция важное место отводит беспилотной авиации, – рассказал Алексей Белик. – Авиакомпания «Аврора» создала подразделение, развивающее беспилотную авиацию. Предприятия на территории области производят беспилотные системы, регион закупил оборудование, чтобы обучать школьников работе над созданием беспилотников.

Алексей Белик объяснил: одним из главных продуктов НПЗ, который область построит с «Газпромом», станет авиационный керосин. Это поможет островной области стать транспортным узлом, обслуживающим дальневосточную авиацию.

Сергей МАКАРОВ.