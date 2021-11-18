Сахалин… Как много в этом звуке! Название острова можно встретить в самых неожиданных местах

Караты и «квадраты»

На днях стало известно, что экспозицию выставки «Алмазный фонд» в Кремле пополнил крупный алмаз под названием «Остров Сахалин». Два года назад «Советский Сахалин» сообщил о нем в подробностях. Его добыли на якутском месторождении «Айхал». Алмаз получил свое название неспроста – он имеет массу более 76 карат, а площадь Сахалина составляет 76 тысяч квадратных километров.

В 2019 году в Южно-Сахалинске в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялась его презентация в рамках открытия весьма содержательной выставки «Национальные сокровища России. Москва – Сахалин. 2019». Особенно подчеркивалось, что Сахалин стал первым дальневосточным регионом, удостоенным такой чести…

Увлекательная география

Название острова можно встретить на картах России и мира. Вот лишь некоторые топонимы из этого ряда. Сахалином называется отмель, отделяющая залив Провал от озера Байкал.

В Белоруссии есть два действующих населенных пункта с названием Сахалин. Один поселок в Солигорском, второй – в Слуцком районе Минской области. Местные жители выдвигают разные версии возникновения такого названия. Оба населенных пункта расположены в труднодоступных местах, видимо, отсюда и аналогия с островом Сахалин.

Деревня с названием Сахалин (Sachalin) есть в Польше, она расположена в Свентокшиском воеводстве. Ее население, по данным 2004 года, без малого 4 тысячи человек.

В Карагандинской области Казахстана есть поселок городского типа Сахалин.

В пределах Российской Федерации такое название носят поселок в Цильнинском районе Ульяновской области, озеро и три села в Амурской. Там «Сахалином» называют сухие и высокие участки суши среди заболоченной местности.

Прежде Сахалинов было больше, но некоторые населенные пункты прекратили существование. Так произошло с селом в Бурлинском районе Алтайского края, упраздненным в 1956 году.

По улице Сахалинской можно прогуляться отнюдь не только в столице островной области. Например, в Восточном административном округе Москвы, в районе Гольяново, есть Сахалинская улица. Ее назвали так 6 марта 1970 года по названию дальневосточного острова Сахалин в связи с расположением улицы на востоке столицы. Сахалинская проходит от Уссурийской улицы на север и пересекает Камчатскую!

Ходили мы походами!

В истории отечественного мореходства немало славных страниц создали и продолжают создавать гражданские суда и военные корабли с названием острова в своих именах.

В XIX веке состав Сибирской флотилии пополнила трехмачтовая винтовая шхуна «Сахалин». Она была паровой, имела железный корпус. Водоизмещение этого корабля составляло 450 тонн, длина – 46 метров, ширина — 7,5 метра, осадка — 3,5 метра.

Паровая машина выдавала мощность в 40 лошадиных сил, что позволяло разгонять шхуну до скорости 9 узлов. Шхуна имела вооружение – четыре 12-фунтовые пушки. Ее построили в Гамбурге в декабре 1861 года. В архивах сохранились данные о масштабном переходе «Сахалина» из Гамбурга в Тихий океан и далее в Японию, с зимовкой в порту Нагасаки в 1862 году.

Во времена СССР гремела слава самой мощной для своего времени плавбазы «Советский Сахалин». Это большое судно длиной более 155 метров, шириной 20 метров, высотой борта более 11 метров, грузоподъемностью 9300 тонн создали судостроители в польском Гданьске.

В феврале 1961 года «Советский Сахалин» прибыл в порт Невельск. На плавбазе были созданы отличные условия для труда и отдыха экипажа. В числе прочего на ее борту находились концертный кинозал на 100 мест, библиотека, почта, собственный госпиталь с рентгеновским кабинетом, операционной, зубопротезным и терапевтическим кабинетами. Работали также два магазина.

Изначально «Советский Сахалин» задействовали в Охотоморской экспедиции на промысле сельди, а во второй половине 1980-х плавбаза переместилась в другой район – к Малой Курильской гряде. Здесь в промышленных масштабах добывали морскую капусту (ламинарию) и изготавливали консервы «Салат дальневосточный».

«Советский Сахалин» завершил свою работу в конце 1988 года. Но перед тем как сдать вахту, экипаж покорил очередную трудовую планку: 21 июля завод досрочно выполнил годовое задание и взял на себя новое обязательство — до конца года выпустить еще половину этого количества консервов… Сотрудники холмского музея фауны моря бережно хранят эти славные страницы истории.

Так вот ты какая, «Бригада С»!

В 1959 году с «благословения» выдающегося советского конструктора Сергея Королева в СССР приступили к созданию уникального морского командно-измерительного комплекса, призванного бдительно следить за пусками межконтинентальных ракет. Он должен был действовать в Тихом океане, контролировать испытания ракетного стратегического вооружения. Помимо этого комплекс поддерживал постоянную связь с космонавтами, находящимися на орбите.

В его состав вошли корабли «Сахалин», «Сибирь», «Сучан» («Спасск»). Эта троица получила условное название «Бригада С» в составе Тихоокеанской гидрографической экспедиции. Эти и другие корабли, поступившие позже, исполняя свою специфическую космическую миссию, совершали плавания в центральную часть Тихого океана, при этом автономность достигала четырех месяцев.

Есть и некоторые другие признаки связи Сахалина с космосом. Как известно, название крупнейшего острова неразрывно связано с именем писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. 4 апреля 1976 года советский астроном Николай Черных, работавший в Крымской астрофизической обсерватории, открыл в главном астероидном поясе новый астероид, получивший номер 2369.

Астроном назвал его в честь писателя – Чехов (лат. Chekhov). По логике вещей какое-нибудь сопоставимое по размерам эффектное небесное тело, которое непременно откроют исследователи, необходимо назвать Сахалином. Пара пустяков!

Счастливое имя

Но все вышеперечисленное меркнет перед именами самых маленьких жителей планеты Земля – новорожденных малышей. В конце 2019 года в южно-сахалинском загсе в торжественной обстановке провели церемонию имянаречения. Счастливые родители решили дать своему сокровищу, недавно появившейся на свет девочке, имя Сахалина.

Председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Коршунова привела в своем трогательном выступлении любопытный факт. Оказывается, за историю Сахалинской области было зарегистрировано девять девочек с таким звучным и красивым именем. Правда, пик популярности таких регистраций пришелся на 1930-е годы…

Автор этих строк решил ради эксперимента воспользоваться возможностями интернет-поисковика. Он тут же выдал результат: на просторах России есть как минимум две молодые женщины с именем Сахалина. Они наши современницы, живут в Якутии и, судя по всему, вполне успешны в труде и жизни. Видимо, имя счастливое – вот и весь секрет!

Ярослав САФОНОВ.

P. S. Счастливое имя носит и областная общественно-политическая газета «Советский Сахалин». Она одна из самых старейших изданий дальневосточного региона – 1 мая газете исполнилось 96 лет.