Сахалин лидирует по приросту средних зарплатных предложений за год

Сахалинская область лидирует по приросту средних зарплатных предложений за год. В регионе зарплатные предложения выросли на 59%, свидетельствуют результаты исследования платформы “Авито работа”, которое имеется в распоряжении ТАСС.

– Эксперты “Авито работы” проанализировали средние предлагаемые зарплаты по итогу лета 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Наибольший прирост зарплатных предложений за год был зафиксирован в Сахалинской области. Средняя сумма оклада, которую работодатели указывали в вакансиях этого региона, выросла на 59% в сравнении с показателями 2024 года, – говорится в сообщении.

Отмечается, что прирост средних предлагаемых зарплат продемонстрировали вакансии монтажников – на 52%. На 19% выросло среднее зарплатное предложение для кладовщиков.

На второй строчке среди регионов – Якутия с ростом среднего зарплатного предложения на 43%. Так, на 43% выросло среднее зарплатное предложение для строителей и на 28% больше в среднем предлагали разнорабочим. Третье место с ростом зарплатных предложений на 27% занимает Курганская область. Высокий темп роста зарплат в регионе показали вакансии токарей – на 27%. На 24% выросло среднее зарплатное предложение для курьеров.

– Лидирующие позиции дальневосточных регионов – это закономерная рыночная реакция на потребность в кадрах. Она напрямую связана с необходимостью привлечения специалистов в отдаленные, но стратегически важные для экономики регионы. Работодатели здесь за счет более конкурентных финансовых предложений, в частности, компенсируют сложные климатические условия и удаленность от центральной России. Авито уделяет особое внимание популяризации брендов регионов и в сентябре текущего года совместно с АНО “Национальные приоритеты” запустил проект по повышению привлекательности Дальнего Востока для жизни и работы – это отдельный лендинг, на котором собраны вакансии от работодателей региона и государственные меры поддержки для переезжающих в ДФО, – отметил директор по развитию “Авито работы” Роман Губанов.