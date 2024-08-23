Сахалин – мечта москвича

А если конкретнее – Константина Сазонова, столичного респектабельного человека. И об этом он спел в авторской песне «Сахалин», которая в 2021 году вошла в его музыкальный альбом «Романтика пыльных дорог» (всего у него четыре альбома).

Вот как сам Константин объяснил охоту к перемене мест:

Как всё же хочется

Побыть самим собой!

Послать всё к чёрту, увезти тебя с собой

В мир солнца, сопок и долин

На край земли, на Сахалин,

Устроив бой с самой Судьбой один в один.

Лирический герой уверен, что там, где «свободы добрые ветра», будет «здорово и весело вдвоём», если «в глухом таёжном тупике, в забытом богом уголке построить дом на тихой маленькой реке».

Как знать, быть может, у Константина Сазонова остались романтические воспоминания о детстве, проведённом в северном городе Печора, где в длительной командировке находились его родители. Ведь жизнь на Севере всегда была суровее, зато по-особому сближала людей, закаляла характеры, вырабатывала у большинства лучшие душевные качества.

Но сюжет песенного текста выстроен так, что вскоре окажется: мечты о Сахалине нереальны, они от бессонницы и безуспешных попыток изменить жизненную ситуацию. Наступит день, и суровый реализм возьмёт верх над романтическим порывом. Придёт конец «мечтам, пророчествам, надеждам, снам». Лирическому герою расхочется вызывать Судьбу на бой. И объяснение отступлению найдётся: «Я – не дурак, не сумасшедший, не герой». Так что далёкий остров Сахалин был и останется для него мечтой.

Вот такую песенную историю в собственном исполнении поведал Константин Сазонов, выпускник экономического факультета Московского авиа­ционного института. Сейчас ему 55 лет. У него немалый опыт работы в коммерческой и банковской системе. Но творческое начало в нём проявлено с юности. Он пишет прозу, а также философскую и гражданскую лирику, побеждает в московских литературных конкурсах, его песни звучат на радио «Изба-читальня». На сетевых порталах у Константина есть авторские поэтические и музыкальные страницы. Кстати, он сам пишет профессиональную аранжировку своих треков.

Мы рады, что песенная коллекция проекта «Воспетые острова» сегодня пополнилась композицией Константина Сазонова. Согласитесь, круто, когда москвичи мечтают о Сахалине. К тому же мечты имеют свойство сбываться и брать верх над рутиной.

Людмила Степанец.