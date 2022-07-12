Сахалин может стать Меккой для дискоболов и кёрлингистов. Депутаты Госдумы провели выездное совещание комитета по физической культуре и спорту в Южно-Сахалинске

Живые впечатления – живой разговор

В обсуждении развития спорта и физкультуры на Дальнем Востоке приняли участие министр спорта РФ Олег Матицын, глава региона Валерий Лимаренко, председатель названного думского комитета и президент российской федерации кёрлинга в одном лице Дмитрий Свищев, а также все руководители административных органов физкультуры и спорта из субъектов Дальневосточного федерального округа, представители российских спортивных федераций по летним и зимним видам спорта.

Колоссальный сахалинский потенциал

Участники предварительно побывали на ключевых объектах спортивной инфраструктуры в Южно-Сахалинске, оценили состояние залов, трасс, стадионов… Пришли к выводу, что у области большие перспективы, неплохая материальная база и некоторым российским регионам есть чему здесь поучиться.

62 процента – таков показатель вовлеченности сахалинцев и курильчан всех возрастов в регулярную спортивную жизнь региона. По российским меркам показатель рекордно высокий. Но губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что взят курс на повышение его до 70 процентов до 2030 года.

Между тем на повестку дня выходит вопрос о максимально эффективном использовании имеющейся и строящейся спортивной инфраструктуры. Проще говоря, нужно загрузить эти объекты, привлечь как можно большее число людей к спорту.

Министр Олег Матицын на это сообщил, что на федеральном уровне создается специальная цифровая платформа, призванная обеспечить объективный контроль. Современные технологии позволят планировать эту работу.

Вопросом номер один в повестке было обсуждение условий проведения на территории области всероссийских международных соревнований и тренировочных мероприятий для сборных команд России, а также перспектива строительства тренировочных баз по видам спорта.

В целом по стране, сообщил министр, по летним видам спорта условия для проведения тренировочного процесса обеспечены на 80 процентов, а по зимним – лишь на 30 процентов. Требуется восполнить все имеющиеся у нас пробелы и обеспечить самый высокий уровень спортивной инфраструктуры в России. На Дальнем Востоке, на Сахалине, имеется колоссальный потенциал. Нужно лишь рационально его использовать.

Отрабатываются новые форматы соревнований. Одно из ближайших – спартакиада сильнейших для летних видов спорта, которая пройдет в августе. Для зимних видов организуется своя спартакиада, которая состоится в январе-феврале 2023 года. Между прочим, с хорошим материальным стимулированием, на уровне призовых для победителей чемпионатов мира. Спортивные федерации внесли предложение о проведении открытых международных соревнований для дружественных стран СНГ, ШОС, БРИКС и других.

Планы большие, но осуществлять их придется в условиях, когда бюджет минспорта на ближайшие два года будет сокращен. Потребуется максимальная централизация ресурсов и рациональное планирование расходов.

Факты говорят сами за себя

Министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов привел некоторые говорящие цифры. В 2019 году область стала организатором первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». В них участвовало 1196 спортсменов из 20 стран, более 1000 волонтеров, подготовлено более 500 судей, за состязаниями наблюдали более 10 тысяч зрителей.

В 2020 году область успешно приняла этап Кубка мира по всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин 2020», где были представлены спортсмены из 10 стран. Это самые значимые соревнования в истории горнолыжного спорта Сахалинской области.

В 2021 году в рамках подготовки к олимпийским и паралимпийским летним играм в Токио прошли заключительные тренировки спортсменов сборных по карате, теннису, плаванию и настольному теннису.

В 2022 году на склонах СТК «Горный воздух» готовились к Олимпиаде в Пекине сборные по горнолыжному спорту и сноуборду из лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также горнолыжному спорту слепых.

У региона большие планы: идет строительство легкоатлетического манежа и центра бокса по самым высоким стандартам. При поддержке Газпрома начинается строительство центра водных видов спорта, ледового дворца и универсального спортзала с отдельным залом для спортивной гимнастики.

Артем Подшивалов предложил рассматривать регион как спортивный центр для проведения различных соревнований и мощную тренировочную базу.

Метательные поля и, конечно, кёрлинг!

Представители спортивных федераций внесли целый ряд существенных предложений.

Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина напомнила о славных традициях, берущих начало на Сахалине с 1970-х годов. Островная база является серьезным резервом для подготовки сборных. Впрочем, есть и над чем еще поработать – не все трамплины используются круглогодично, кроме того, предстоит довести до логического завершения линейку детских трамплинов.

Федерация биатлонистов России оценила комплекс «Триумф» как объект высокого качества, но также нуждающийся в завершении – строительстве лыжероллерной трассы.

Федерация горнолыжников сообщила, что на 2022 год планирует во взаимодействии с региональным правительством провести на острове первенство России по горнолыжному спорту, спартакиаду сильнейших и Континентальный кубок.

Поступила рекомендация: рассмотреть вопрос о строительстве нового современного здания спортшколы комплекса «Гора Парковая» с помещениями для хранения и сушки инвентаря, а также игрового и акробатического залов.

Первый вице-президент федерации легкой атлетики Ирина Привалова предложила «дооснастить» стадион «Спартак» в Южно-Сахалинске полями для спортсменов – метателей различных снарядов.

– У нас в стране с этим большие проблемы. Будут поля – поедут на Сахалин метатели со всей России.

Президент федерации кёрлинга Дмитрий Свищев видит развитие этого необычного для нас вида спорта на Дальнем Востоке и на Сахалине в частности.

– Федерация окажет поддержку, привлечет тренеров, опытных спортсменов, – сказал он. – Сахалинцы узнают, что такое кёрлинг, и обязательно его полюбят.

Главное – не навредить

Предстоящие изменения в законодательстве тоже стали предметом обсуждения. Для депутатов Госдумы важно услышать мнение с мест.

Чтобы спорт оставался массовым, должны сохраняться действующие сейчас стандарты подготовки будущих чемпионов и рекордсменов.

В новом законе, который должен заработать с 2023 года, есть моменты, которые могут отрицательно сказаться на ситуации в спортивной отрасли.

Поэтому чем больше будет поддержки с мест в пользу изменений в закон о гармонизации, тем больше шансов спасти все хорошие наработки.

Как отметил министр спорта РФ Олег Матицын, он и его коллеги настроены на конструктивный диалог. Законодательная коллизия показала, какие методические и управленческие доработки нужны в спортивной отрасли на местах.

В заключение участники совещания сошлись во мнении, что выработанная позиция позволит внести в законодательство изменения для сохранения и укрепления спортивного резерва.

Владимир СЛАВИН, Эдуард САМОЙЛОВ.