Сахалин надеется на преференции по дальневосточной ипотеке

Правительство РФ утвердило новые лимиты по льготной ипотеке: с 1 апреля для столичных регионов они составили 12 млн рублей, для остальных – 6 млн рублей.

Для получателей дальневосточной ипотеки в Сахалинской области их могут увеличить до 10 млн рублей с повышением возраста с 35 лет до 40 – соответствующее обращение региональное министерство строительства уже направило в Минстрой РФ.

– Правительство РФ продолжает принимать беспрецедентные меры, направленные на поддержку граждан. Так, одобрено продолжение субсидированной ставки по льготным ипотечным программам. Сохранили свое действие дальневосточная, сельская, семейная и ипотека с господдержкой. У сахалинцев и курильчан есть возможность приобрести новое жилье со льготной процентной ставкой. Кроме того, от лица губернатора Сахалинской области заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину направлено обращение об увеличении лимитов по льготным ипотечным программам – в частности, по «Дальневосточной ипотеке» с 6 до 10 млн рублей, а также предложение о повышении возрастного критерия с 35 до 40 лет включительно, – сообщил министр строительства региона Алексей Колеватых.

В конце марта на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки для граждан и бизнеса. В новом антикризисном пакете сохранена программа льготной ипотеки и увеличены лимиты по ним.

При этом ставки льготных программ кредитования остались прежними: семейная ипотека под 6%, сельская – под 3%, дальневосточная – под 2%.

– Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес. Он сейчас динамично развивается, и важно сохранить такой вектор, – отметил Михаил Мишустин.

Помимо сохранения и улучшения программ льготного кредитования, правительство принимает меры по сдерживанию цен на жилье и стройматериалы, стимулированию жилищного строительства, а также расширило возможности для приобретения жилья через индексацию маткапитала в начале 2022 года.