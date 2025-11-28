«Сахалин» никогда не сдается! Чемпионат России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А

В заключительных двух матчах четвертого тура в Хабаровске встретились местные «Амурские тигрицы» и «Сахалин». Дальневосточное дерби подарило поклонником этой игры океан эмоций, который без валидола смотреть было сложно. В первом поединке победу со счетом 3:0 праздновали хабаровские волейболистки, во второй, по спортивному драматической встрече, «Сахалин» с огромным трудом вырвал победу 3:2.

Ко второму дальневосточному дерби (проведя в текущем чемпионате по шестнадцать матчей) команды подошли на разных полюсах в турнирной таблице. «Тигрицы», одержав 8 побед и имея в активе 28 очков, занимали седьмое место. Островитянки в двенадцати матчах покидали площадку победителями. Команда, набрав 35 очков, расположилась на второй строчке в турнирной таблице.

Первые два поединка соперницы провели на островной земле. Оба матча завершились в пользу «Сахалина» — 3:1 и 3:0. Что касается результатов четвертого тура, то островитянки и хабаровчанки одержали по две виктории в четырех матчах. Поэтому понятно было желание обеих волейбольных дружин завершить тур на мажорной ноте и максимальным количеством очков пополнить свою копилку. К тому же у «Тигриц» было огромное желание взять реванш у «Сахалина» за два поражения во втором туре чемпионата.

Дебют первого поединка, который состоялся 26 ноября, начался для островитянок прекрасно. «Сахалин» вел 0:2, 1:3, 2:4, 3:5, 4:6, 5:7. При счете 6:8 «Амурские тигрицы» усиливают мощь своих атак. Они сравнивают счет, а затем убегают вперед 13:9, 15:9. У хозяек в атаке блистала доигровщица Регла Гонсалес. Уроженка острова Свободы практически каждую атаку завершала результативно.

Казалось, наши девушки полностью потеряли свою игру. Однако вначале диагональная Вероника Марескина навела панику в игре хабаровчанок 15:12. Затем эстафету приняла доигровщица Олеся Иванова, сократив счет до минимального 15:14. Соперницы не остались в долгу и ответили двумя результативными атаками — 17:15.

Дальше игра пошла на встречных курсах — 17:16, 18:17, 19:18. Концовка партии была за «Тигрицами» — 23:18, 24:19, 25:20 и 1:0.

Начало второго сета осталось за соперницами с берегов Амура — 3:1. Островитянки отвечают серией результативных атак и отличной игрой на блоке против Гонсалес — 3:6. Хозяек площадки не устраивает такой поворот в партии, и они делают ставку на агрессивные атаки через край, где «погоду» делает Регла Гонсалес — 6:6, 8:7. И тут хабаровчанки немного расслабились, чем умело воспользовалась наши Олеся Иванова — 8:8, а затем Вероника Марескина делает эйс — 8:9.

Неугомонная Регла продолжает терроризировать нашу защиту — 13:12, 15:13, 16:14. Дальше пошли качели, в которых соперницы были постоянно впереди на два очка — 17:15, 18:16, 20:18, 22:19, 23:21. Сет остается за хозяйками площадки — 25:22 и 2:0.

Проигрывать третью партию «Сахалину» было нельзя. Это означало поражение в матче со счетом 0:3. Но уж очень заряжены были в этот вечер «Тигрицы» на победу. Первую половину сета сахалинки бились на равных, хотя начали его крайне неудачно — 9:4. Затем собрались и смогли догнать беглянок 10:10. Более того, вышли вперед 10:12. Поймали свою игру в атаке блокирующая Валерия Шарапанова и доигровщица Дарья Федосеева — 12:14.

И тут у островитянок развалилась игра на приеме под давлением сильных подач и мощных атак Реглы Гонсалес и Санчес Янилейдис. Кубинская парочка, смело можно сказать, сделала эту партию — 16:15, 19:16, 21:16, 25:18 и 3:0 в матче.

Вторая встреча была важна для обеих дружин. «Сахалин» горел желанием вновь подняться на вторую строчку в турнирной таблице. После поражения накануне команда опустилась на третье место. «Амурские тигрицы» также были не против того, чтобы перед пятым туром укрепиться на четвертой строчке в табеле о рангах.

Начали первый сет наши девушки задиристо — 3:1, 5:3, 8:6, 9:7. Затем пошли ошибки в атаке и в защите – и «Тигрицы» убегают вперед 10:16, 12:18, 15:19. Как ни старались островитянки переломить ход партии в свою пользу, хабаровчанки не позволили им этого сделать — 21:25 и 0:1.

Ничего хорошего не сулил «Сахалину» и второй сет — 2:4, 4:7, 5:10. Казалось, что остановить поймавших свою игру «Тигриц» невозможно. При счете 5:11 вначале Дарья Федосеева находит два слабых звена в защите соперниц — 7:11, затем Софья Бухановская, Светлана Ерлыкова показывают результативную игру в атаке — 12:12. Неугомонная Регла Гонсалес вновь выводит «Тигриц» вперед — 12:13. «Сахалин» было уже не остановить — 15:13, 18:15. Концовка партии была не для слабонервных. 19:17, 19:19, 21:19, 23:21, 24:22, 24:24, 26:24 и 1:1.

Третий сет «обиженные» хабаровчанки начали бодренько — 1:3, 3:5. Сахалинки тоже не остаются в долгу — 8:7, 9:8. И тут новый сбой в атаке и в обороне у островитянок — 10:15, 12:18. Проблема у «Сахалина» заключалась не только не стабильности в атаке, но и на приеме. Все это произошло под давлением сильных подач и мощных атак соперниц. В итоге сет проигран со счетом 17:25.

После такого глубокого нокдауна казалось, что островитянки не смогут прийти в себя. Однако, присутствовавшие на матче и смотревшие поединок по интернету болельщики увидели, что «Сахалин» никогда не сдается. Даже когда уступает 1:2 по ходу встречи и проваливает третий сет. У островитянок была задача в четвертой партии не допустить столько ошибок, сколько их было в третьем сете. Да, наши девушки были измотаны отличной игрой соперниц, но они были уверенны, что сил у них хватит, чтобы не только сравнять счет в матче, но и довести поединок до победного конца.

«Тигриц» не смутило то, что «Сахалин» повел в счете в решающем сете 3:1. На площадке продолжали творить чудеса в атаке Регла Гонсалес и Санчес Янилейдис — 5:7, 6:9,10:13, 11:15, 12:17. Казалось, у островитянок нет ни малейшего шанса на спасение. В этот критический момент в партии свое веское слово в атаке «сказали» Дарья Федосеева и Светлана Ерлыкова — 16:18, 18:19, 20:19. Остановить наших девушек было просто невозможно. Они буквально «кричали»: сегодня мы не просто хотим выиграть, мы должны это сделать. 25:21 и 2:2. Судьба встречи должна была решится на тай-брейке.

В четвертом туре для хабаровчан это был уже третий пяти-сетовый матч. Обе предыдущие встречи остались за их соперницами.

Тай-брейк напоминал не русские качели, а самые крутые американские горки. «Тигрицы» своим блоком сводят на нет все атаки «Сахалина» — и они ведут 1:3. Дарья Федосеева, Ксения Велисевич пробивают защиту амурчанок — 3:3. Дальше началась игра нервов — 3:4, 4:4, 4:5, 5:5. Ерлыкова прекрасной игрой в атаке заставляет ошибаться «Тигриц» — 8:5. Весилевич увеличивает разрыв в счете — 9:5. Соперницы показывают «зубки» — 10:10. Более того, выходят вперед — 10:11, 11:12. В самый ответственный момент партии и в матче наши девушки смогли нейтрализовать блоком атаки Реглы Гонсалис — 12:12. Ерлыкова выводит «Сахалин» вперед 13:12. «Тигрицы» не сдаются 13:13. Света Ерлыкова вновь на высоте в атаке 14:13. Дарья Федосеева подает на матч. Соперницы принимают, атакуют, но блок Светланы Ерлыковой и Софьи Бухановской разрушают атаку «Тигриц». 15:13 и 3:2 в пользу «Сахалина».

В эмоциональном плане такие партии смотрятся круче взятия ворот в футбольных поединках. Все это не больше чем лирика, имеющая мало общего с принципами спорта, где больше ценится победа.

Благодаря этой победе островная дружина вернула себе вторую строчку в турнирной таблице. Пятый тур пройдет в Екатеринбурге. Наши девушки дважды встретятся с «Тюменью» 3 и 6 декабря и «Уралочкой-2 УрГЭУ» 4 и 7 декабря.

Игорь КАРПУК.

Фото пресс-службы профессионального спортивного клуба «Сахалин».