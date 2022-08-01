«Сахалин объединяет». С таким названием в Южно-Сахалинске в минувшие выходные прошел фестиваль в честь Международного дня дружбы

Россия – многонациональное государство. На ее территории проживает более 190 народов, из которых около 50 – на территории Сахалинской области. Каждый из них привносит свой вклад в общую культуру островного региона.

В этом плане очень точно высказалась Ольга Пак, президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы»:

– Если на территории Сахалинской области мы делимся на национальности: корейцы, русские, буряты, то за ее пределами есть одна национальность – сахалинец. Очень радостно жить в этом чудесном крае, где столько много народов. Надеюсь, что и в дальнейшем культура будет нас сплачивать и мы будем также дружны.

В областной универсальной научной библиотеке прошел фестиваль национальных культур «Сахалин объединяет», посвященный Международному дню дружбы.

В течение вечера здесь звучали песни и стихи, исполнялись танцы и шел разговор об обычаях народов Сахалинской области. Представители каждого из них подготовили свою презентацию. Так, Алена Дубровских рассказала о русском народном костюме, который не так то и прост, как кажется на первый взгляд. К примеру, на переднике вышивались определенные символы, по которым знающие люди могли рассказать историю женской половины семьи. А кокошник и пон¸ву (шерстяную юбку) могли носить только замужние женщины.

О вековых традициях коренного населения Сахалина, нивхов, рассказал Федор Мыгун, ведущий методист областного краеведческого музея. Сегодня, как и много сотен лет назад, нивхи все так же занимаются морским промыслом, рыболовством. Мыгун представил макет досчатой лодки, на которых раньше нивхи отправлялись путешествовать в Китай, где вели товарообмен.

Конечно же, говоря о народах Сахалина, нельзя не упомянуть и корейцев, культура, национальная кухня, обычаи которых уже давно являются неотъемлемой частью жизни каждого сахалинца. На фестивале их представила танцевальная группа «Химан», исполнив в традиционных костюмах корейский танец «На берегу Нодыль».

Уже не один десяток лет проживают на Сахалине буряты, киргизы и башкиры. Представители «Землячества Бурятии «Байкал» в лице ансамбля «Селенга» исполнили песню «Урин хабартаа», повествующую о любви к родине. Азамат Атабаев, представитель Киргизской республики, также спел на родном языке песню «Пускай будет весенний дождь». А вот очаровательный башкирский хореографический коллектив «Гульдар» представил национальный танец «Девушки».

Помимо концертной программы, на фестивале проходил флэш-моб «Дружба объединяет». Каждый желающий мог вырезать из бумаги ладошку, написать на ней свои пожелания народам и приклеить на стенд.

Завершился фестиваль мастер-классом по хороводу. Участникам предложили попробовать исполнить три вида этого обрядного танца: русский, башкирский и бурятский. После нескольких минут обучения каждый уже мог с легкостью пуститься в пляс.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Справка

В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об учреждении 30 июля Международного дня дружбы. В России принято в этот день проводить различные мероприятия, посвященные взаимоотношениям между народами.